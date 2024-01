“Porky” Orozco va paso a paso por la conquista de Los Soles con Atlético Dolores Buenavista

León, Gto.- El arquero Juan Carlos Orozco pone al equipo de Atlético Dolores Buenavista como serio aspirante a ganar el XLII Torneo de Los Soles, aunque reconoce que aún hay camino por recorrer para las “águilas” cuyo siguiente reto a superar es la ronda de cuartos de final.

Antes de hablar en la siguiente ronda o de adelantar ilusiones a instancias más importantes, el llamado “Porky” Orozco destacó el papel que tuvo Canchola FC Santa Ana del Conde en la serie de octavos, rival que los dolorenses vencieron por 2-1 en la ida, luego finiquitaron 4-0 en la vuelta.

“El marcador no refleja lo que fue, sabíamos que sería un partido complicado, la verdad que el equipo de Santa Ana en todo momento apretó, nos jugó un gran partido, tuvieron algunas oportunidades al frente, pero no se les dio el gol y así es esto, gana el que es contundente y nosotros lo fuimos, pero reconozco que se dio una gran serie, es de aplaudir lo que hizo el rival”, subrayó Juan Carlos Orozco.

Para el arquero que tuvo un breve paso por los Toros de Celaya en la Liga de Expansión MX, toca dar vuelta a la página, dejar de lado los festejos y comenzar a pensar en la siguiente ronda.

“Vamos paso a paso, ahora toca celebrar un poco porque se dio el pase, luego nos toca concentrarnos, identificar al siguiente rival, conocerlo y prepararse para lo que será un reto mayor. El siguiente rival que nos toque vamos a tratar de superarlo de la mejor manera, no será fácil, cualquiera de los que están en esta nueva ronda pueden pelear el campeonato”, resaltó el otrora canterano de Chivas.

De amplia experiencia en divisiones menores del balompié mexicano como la Liga TDP donde jugó para Vaqueros Ixtlán y la Liga Premier en la que militó en clubes como Tecos FC y recientemente los Tritones de Vallarta, el cancerbero de origen tapatío exalta su primera participación en el Torneo de Los Soles.

“Con Buenavista es apenas el primer torneo que juego y es la primera vez que me toca este torneo (Los Soles) que la verdad es bastante fuerte, de mucha calidad. Me he dado cuenta de que tiene mucha relevancia para la gente que sigue el futbol, que cuenta con grandes jugadores amateur, pero también abre sus puertas a exprofesionales. Sobre todo que hay plazas muy importantes y en las que va mucha gente a ver los juegos”, concluyó el guardavallas del conjunto dolorense.

Atlético Dolores Buenavista, cuyas raíces están en el Estado de México y en Los Soles tomó como sede al municipio de Dolores Hidalgo tiene como siguiente sinodal a Oro Patriotas de Manuel Doblado, llave cuyo desarrollo será los días 22 y 29 de enero.

En números