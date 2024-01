Se arman los cuartos de final de la edición 42 de Los Soles

León, Gto.- Dramática, simple y sencillamente no apta para cardiacos, así resultó de principio a fin la fase octavos de final en la edición 42 Torneo de los Soles que este lunes conoció a sus ocho invitados a la ronda de cuartos.

Los que siguieron su camino son dignos contendientes al siempre prestigiado Sol de Oro y los que se fueron lo hicieron con la cara en alto, luchando en todo momento, pese a que hubo un duelo que, por cuestiones administrativas, no pudo llevarse a cabo en la capital del estado, así que el reglamento correspondiente a la fiesta grande tuvo que aplicarse.





LOS OCTAVOS

El campeón Constructora MLC / JCHA no permitió que le abollaran la corona, aún cuando por ciertos pasajes se le complicó frente a una aguerrida Selección Moroleón. Los de la capital petrolera ya habían pasado apuros en la ida, por lo que en el choque de revancha celebrado en el Estadio El Molinito consiguieron hacer pesar su localía por 5-3.

El elenco guinda tuvo en César Vallejo a su principal figura en ataque y es que “La Chiva” se destapó con un “hat-trick”, mientras que los otros tantos fueron obra de Carrera y Monroy.

Quien vio frenado su paso fue el subcampeón del año pasado, el Deportivo San Lorenzo Cadereyta, esto al caer por la mínima en su visita al engramado del Infiernillo Taras, casa del Deportivo Oro La Piedad de Querétaro. Todo se resolvió con el solitario tanto de Oswaldo Rivera que puso al Oro del otro lado y despidió a los blaugranas.

En otro choque que sacó chispas, Juvenil Irapuato San Martín tuvo que ir hasta la tanda de penales para dejar en el camino a un Eescord Valvi H.M. Sunshine Paper Co. que se quedó a solo tres minutitos de dar la campanada, lo mismo sucedió en el Municipal de Silao, donde Benito Juárez se creció al castigo y desde los once pasos echó a Canchola Pochote.

También en penales, Selección Cuerámaro avanzó sobre un San Diego de la Unión que se recuperó al descalabro sufrido ante su gente, solo que el esfuerzo final no le fue suficiente a los unionistas; además, con dianas de Gustavo Guillén, Humberto Guzmán, Gustavo Ramos y Armando Zapata, Dolores Buenavista goleó a Canchola FC Santa Ana del Conde y Patriotas de Manuel Doblado liquidó en tiempo regular a Valle FC San Francisco.

Finalmente, Sanmiguelense pasó debido a que Águilas del Establo incumplió con un requisito indispensable en la liguilla como es la presencia de ambulancia.

LOS CUARTOS

Conforme a los resultados de octavos y el acomodo en la tabla general, los cuartos de final quedaron de la siguiente manera: Constructora MLC / JCHA Vs. Sanmiguelense, Patriotas de Manuel Doblado Vs. Atlético Dolores Buenavista, Benito Juárez Vs. Selección Cuerámaro y Deportivo Oro La Piedad Vs. Irapuato San Martín. Las llaves se programarán este martes por la tarde durante la asamblea con comité organizador y delegados.





42 Torneo de los Soles

Cuartos de Final

Constructora MLC / JCHA Vs. Sanmiguelense

Patriotas de Manuel Doblado Vs. Atlético Dolores Buenavista

Benito Juárez Vs. Selección Cuerámaro

Deportivo Oro La Piedad Vs. Juvenil Irapuato San Martín