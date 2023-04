Nicolás Larcamón no llevará la bronca con “El Tano” Ortiz a los micrófonos

León, Guanajuato.- Lo sucedido con Fernando Ortiz es algo que no tocará Nicolás Larcamón, apelando a los códigos de cancha y de entrenadores.

Cuando al “domador” se le cuestionó acerca de que es lo que detonó la bronca con “El Tano”, únicamente se limitó a decir que “lo que pasa en la cancha muere en la cancha, es futbol y todos debemos entender eso”.

Donde sí hubo una declaración más profunda por parte del timonel de La Fiera fue en relación a lo sucedido con el árbitro Fernando Hernández, a quien le mostró su apoyo y pidió no se le crucifique tras el altercado que tuvo con Lucas “Perro” Romero.

“Fue un partido (América) de revoluciones muy elevadas, donde quizás en ese registro emocional todos podemos estar expuestos a cometer errores, lo de él seguramente implicará una sanción, pero no tiene que quedar crucificado, repito, es una acción que tendrá su sanción, pero lo consideramos un buen árbitro y más allá del castigo me parece que a su regreso seguirá siendo uno de esos árbitros que cuando te salen en el sorteo te quedas tranquilo porque sabes de su capacidad, luego cualquiera puede cometer errores y yo lo tengo como un tipo serio, derecho y que trata de hacer el mejor trabajo posible”.

LOS TIENEN BIEN PUESTOS



Nicolás Larcamón resaltó la personalidad con la que su elenco se paró frente a las Águilas del América, esa misma que espera se mantenga para lo que resta de un semestre bastante ajetreado por los compromisos de la doble competencia.

“El equipo tiene unos huevos bárbaros, el presente me tiene contento, pero hay que seguir ratificándolo, ahora tenemos la chance de seguir construyendo y el mejor augurio es la respuesta y la actitud de los muchachos. Me deja contento y orgulloso la expresión del equipo porque la respuesta ante las circunstancias fue increíble, veo un plantel con mucho temple, estirpe y eso sumado al apoyo de nuestra gente es una gran combinación que me parece define lo que es la actualidad del club”.

Finalmente, de lo que será el choque con el Violette haitiano por la Concachampions, el argentino precisó que “debemos saber jugar esta serie, ellos vendrán a hacer su labor, un equipo físico, fuerte, muy ordenado en la fase sin pelota, que confía mucho en su bloque bajo para luego hacer una transición rápida, entonces hay que imponer nuestras condiciones para llevar el partido al mejor de los escenarios, recordando también que esto es a 180 minutos y no podemos pensar que solo es resolverlo en la ida y cargar con una presión hasta cierto punto innecesaria”.