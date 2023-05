El día que Pelé buscó a la Tota Carbajal para pedirle ayuda

Tras la muerte de Antonio Carbajal sus momentos gloriosos son recordados. Uno de ellos fue el que contó hace poco tiempo, cuando Pelé lo buscó para pedirle un consejo para uno de sus hijos.

Edson Arantes do Nascimento, considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, se acercó con el apodado ‘Cinco Copas’ y le dijo que esperaba que pudiera platicar con su descendiente.

“Me habló y me dijo: ‘mira, mi hijo también es portero y quiero que me hagas el favor de que le des unos consejos. Quería que yo platicara con él de portero a portero”, comentó el ex guardameta mexicano en entrevista para ESPN.

Fue previo a la Copa del Mundo de 1970 cuando Pelé le pidió ese favor a Antonio Carbajal, pero para entonces la Tota ya se encontraba en su etapa de entrenador.

“Pelé y el equipo de Brasil estaban concentrados para el Mundial en el balneario de Comanjilla (Guanajuato), y es cuando él me llamó para que me diera un consejo a su hijo. El muchacho tenía como 18 años o algo así, y el hijo venía con él”.

Pelé. Foto Reuters

El acercamiento de Pelé

La Tota Carbajal aceptó hablar con el hijo de Pelé y esto fue lo que le dijo: “Le di el consejo de lo que significa ser portero de un equipo. La responsabilidad que conlleva serlo, porque un error de un jugador pasa desapercibido, entre comillas, pero un error del portero es gol y por ahí hasta puedes perder un título por eso”.

Agregó: “Fue especial porque Pelé me la pidió. Me dio gusto que me habló para saludarme y para que le diera un consejo a su hijo”.

La Tota Carbajal comentó que después de eso mantuvo comunicación con el Rey e incluso conoció a los campeones del mundo.

“Les hablaba de mí y eso me llenaba de alegría y de gusto. Que una figura como él me llamara era importante. Le decía a sus compañeros que cómo le había hecho para estar en cinco Copas del Mundo; viniendo de él todo eso, pues, caramba, me llenaba de mucho gusto”.

Publicado originalmente en ESTO