Mauro Gerk pone a soñar a los Gallos Blancos con la fiesta grande

León, Guanajuato.-Los Gallos Blancos viven días dulces en la Liga MX, en el olvido quedó el famoso pago de la multa que llegó en lugar del descenso y el equipo entrenado por “El Tanque” Gerk incluso hasta tiene chances de disputar la liguilla, esa que hace algunos torneos se le negó al quedar entre los peores de la tabla de cocientes.

Futbol La Fiera es sorprendida en su “guarida” por los Gallos Blancos

Luego de la victoria en León, el argentino manifestó que “estamos contentos, somos varios los que estamos detrás del equipo, la continuidad que nos dieron me hace estar agradecido y se están viendo los frutos. Hemos logrado el objetivo de no pagar la multa y el segundo lo estamos soñando, tenemos dos salidas y dos triunfos, lo hemos hecho con personalidad y bueno, acá se sufre cuando se tiene que sufrir y cuando tenemos la pelota la verdad es que manejamos bien las acciones, así que felices por este momento y entre todos se fue levantando este barco que hoy está a flote”.

Contra los esmeraldas en la “guarida” era “una prueba importante por el rival que es directo y este resultado se vuelve vital, para eso se trabajó, lo hemos hecho con humildad, mucho sacrificio y este momento hay que aprovecharlo de cara a las últimas fechas. Todo depende de nosotros y decir que no somos menos que nadie, hemos hecho grandes juegos”.

Mauro Néstor Gerk dejó en claro que, desde un inicio, su idea fue conformar un grupo de jugadores que buscarán la revancha deportiva, por ello tipos como Allison, Barbieri, Lertora y Barrera, han encajado a la perfección al perseguir ese objetivo de tomar una nueva oportunidad en el balompié mexicano.

Futbol La Fiera vive complicada jornada en sus duelos de fuerzas básicas

“El hambre es fundamental para jugar en Querétaro, esto no es casualidad, fuimos a buscar este tipo de jugadores y hoy podemos decir que nos salió bien. Son muchas personas las que han trabajado para armar este equipo, quizás yo soy la cara visible, pero atrás hay mucha gente que ha preparado este conjunto”, aseveró.

Finalmente, el pampero no quiso colocarle la etiqueta de “caballo negro” a su escuadra y únicamente se limitó a decir que “yo no me meto en eso, no pongo calificativos, solo le digo a los muchachos que sigamos soñando”.