Liga MX sancionó a Alexis Vega por burlarse de Julián Quiñones con polémica foto

Alexis Vega no se salvó y fue sancionado. El delantero de Chivas negó burlarse del rojinegro Julián Quiñones. Esto luego de que apareciera una publicación en su cuenta de Instagram. En la que se ve un fotomontaje con él sosteniendo al colombiano como si fuera su perro. Vega enseñó una conversación de whats app en la que aclaró todo con Julián, sin embargo, eso no fue suficiente para evitar una sanción económica.

La Comisión Disciplinaria indico “que determinó sancionar económicamente al jugador del club Guadalajara, Ernesto Alexis Vega Rojas. Toda vez que el día de hoy 16 de mayo del presente año, realizó una publicación en sus redes sociales. Transgrediendo el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol. En particular el artículo 71 inciso c), el cual sanciona a aquel que no se dirija con respeto, prudencia, honestidad o aquel que no proporcione información clara y veraz a los medios de comunicación y/o redes sociales”, informó.

Sancionado @Alexis_Vega9 pic.twitter.com/Rr96NhoGdZ — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) May 16, 2023





La multa va de 288 mil a 577 mil pesos

La Comisión fue clara pero no reveló el monto que deberá pagar por ser sancionado, pero en su reglamento está señalado que Alexis Vega tiene que pagar una suma que va de 3 mil a 6 mil UMAs, es decir, de 288 mil pesos a 577 mil pesos.

Sea cierta o no su publicación ya le costó caro.

En el boletín también pusieron que “se advierte al Sr. Ernesto Alexis Vega Rojas, sobre su conducta futura, ya que en caso de que este tipo de acciones se vuelvan a suscitar, la Comisión Disciplinaria podrá imponer sanciones más severas en su contra”, comunicó.

