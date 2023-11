León pierde en San Luis e irá a una segunda chance en el Play-In

San Luis Potosí, San Luis Potosí.- El Atlético de San Luis ya le tiene bien tomada la medida a un Club León que, por segundo torneo en fila, acabó sucumbiendo frente a la escuadra potosina en la instancia previa a la liguilla, ahora conocida como Play-In. 3-2 final.

Los entrenados por Gustavo Leal son el séptimo invitado a la fiesta grande, aunque por las benevolencias del campeonato mexicano, los esmeraldas todavía tendrán una chance más y en su casa el próximo fin de semana, esto para ser el octavo clasificado.

Los locales tomaron muy temprano la ventaja, apenas al minuto tres, todo derivado del infortunio de Tesillo. Fue el uruguayo Sanabria quien desbordó por el costado de la izquierda, metió servicio, un auténtico buscapiés y el central colombiano del conjunto panza verde, en pleno recorrido hacia su arco, no pudo sacar la pierna y acabó enviándola al fondo de las redes. La Fiera había comenzado desatada, de melena suelta, pero en un abrir y cerrar de ojos, el “Atleti” le puso el estate quieto a los de Nicolás Larcamón.

Solo que la superioridad verdiblanca no tardó mucho en verse reflejada en el marcador y es que prendiendo la pelota de volea, “El Plátano” Alvarado decretó la paridad al 10´. La visita equilibró de inmediato las acciones, aprovechando que, pese a irse adelante, San Luis optó por replegarse en zona defensiva, extrañando los desdobles a velocidad del venezolano Murillo y el brasileño “Vitinho”, quienes arrancaron en el banquillo, aunque del otro lado, León igualmente tuvo su baja sensible ya que Ángel Mena no pudo estar listo tras la molestia que sufrió con el seleccionado ecuatoriano en la fecha FIFA.

Los felinos tuvieron para encajar el segundo cuando Moreno probó fortuna de fuera del área y la redonda se estrelló en el palo, incluso Frías, en una sorpresiva incursión, dio el pase a las redes luego de que el arquero Sánchez se techó en una salida, solo que el zaguero argentino fue pillado en fuera de lugar por el asistente y ratificado en el VAR.

Fue entonces que, en el momento menos pensado, cuando los verdes eran mucho más en el campo, San Luis retomó la diferencia con un potente zurdazo de Jürgen Damm que venció la estirada de Cota. De nuevo, León a remar contracorriente y los de casa, quizás de manera inmerecida, volvieron a irse adelante en un choque al que todavía le deparaban las mejores emociones en la parte complementaria.

Al 73´ de tiempo corrido, un tiro cruzado del francés Sebastien Salles-lemonge parecía liquidar a La Fiera con el tercero, pero Federico Viñas recortó distancias cuatro minutos más tarde cerrando de cabeza a segundo palo. La conclusión resultó de alarido, los esmeraldas se abalanzaron sobre la meta de un dubitativo Sánchez, solo que los sanluisinos aguantaron a pie firme y atrincherándose en su territorio. San Luis sigue su camino, mientras León jugará su última carta en la “guarida”.









Liga MX





Apertura 2023





Play-In





Atlético de San Luis 3-2 León





Goles

1-0 Minuto 3.- Servicio de Sanabria que es desviado por William Tesillo a su propia portería

1-1 Minuto 10.- Disparo de volea de Alfonso Alvarado que entra pegadito al palo derecho

2-1 Minuto 25.- Zurdazo potente de Jürgen Damm al que no puede llegarle Cota

3-1 Minuto 73.- Tiro cruzado de Sebastien Salles-lamonge que vence otra vez a Cota

3-2 Minuto 77.- Centro de Rodríguez que de cabeza cierra Federico Viñas a segundo poste





Alineaciones

Atlético de San Luis: 1.- Andrés Sánchez, 13.- Rodrigo Dourado, 4.- Julio Domínguez, 20.- Unai Bilbao, 5.- Ricardo Chávez, 16.- Javier Güémez, 8.- Juan Sanabria, 19.- Sebastien Salles-lamonge (30.- Jordan Silva 82´), 10.- Dieter Villalpando, 25.- Jürgen Damm (7.- Jhon Murillo 67´), 9.- Leonardo Bonatini (17.- Ángel Zaldívar 67´), DT.- Gustavo Leal





León: 30.- Rodolfo Cota, 7.- Iván Moreno (28.- David Ramírez 79´), 22.- Adonis Frías, 6.- William Tesillo, 24.- Osvaldo Rodríguez, 8.- Iván Rodríguez (11.- Elías Hernández 62´), 5.- Fidel Ambriz, 23.- Borja Sánchez (17.- Nicolás López 62´), 16.- Omar Fernández (29.- Lucas Romero 62´), 20.- Alfonso Alvarado (9.- Brian Rubio 79´), 18.- Federico Viñas, DT.- Nicolás Larcamón





Tarjetas Amarillas

Atlético de San Luis: Chávez (43´)





León: López (89´), Rodríguez (90´)





Tarjetas Rojas

No Hubo





Árbitro

Adonaí Escobedo (Bien)





Asistentes

Christian Espinosa y Michel Espinoza





Estadio Alfonso Lastras Ramírez