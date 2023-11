Stiven Barreiro se dijo a la orden para volver a la actividad con León

León, Gto.- León ha sumado un regreso importante de cara al Play-In frente al Atlético de San Luis y una hipotética liguilla, se trata del central colombiano Stiven Barreiro, quien por lesión no ha visto actividad desde la fecha siete cuando el elenco verdiblanco igualó a uno contra Necaxa.

El retorno del cafetalero le será de gran ayuda a una línea defensiva que ha sufrido en la actual campaña y en donde Nicolás Larcamón, estratega de La Fiera, ha realizado infinidad de ajustes con Adonis Frías, Paul Bellón, William Tesillo e incluso hasta con sus laterales.

“Dos meses parado es demasiado para cualquier jugador, pero contento de entrar de nuevo en la convocatoria, voy por la revancha y espero todo salga bien. Este regreso es un reto para mí, me siento muy bien, ojalá se me dé la oportunidad de jugar y que consigamos el pase allá en San Luis”, declaró Barreiro que, hasta antes de esa lesión muscular, había rebasado la barrera de los mil minutos de participación en los últimos seis torneos.

El exfutbolista de Atlas y Pachuca dejó en claro que el respaldo del cuerpo técnico encabezado por “Nico” Larcamón” resultó vital para “ir retomando confianza, siempre estuvieron al pendiente de mi evolución, me dijeron de la importancia que tengo para el equipo y si ellos me requieren yo estoy disponible, me siento muy bien y quiero darle al grupo lo mejor de mí en estos momentos tan trascendentales”.

Por otra parte, Stiven reconoció la peligrosidad del San Luis, un rival que en el repechaje del Clausura 2023 le hizo la travesura a los panzas verdes en el mismísimo Estadio Nou Camp y en los días previos a la consecución del título en la Liga de Campeones de la CONCACAF.

“Es una escuadra que conocemos bien, con jugadores importantes y de mucho desequilibrio hacia adelante, un partido que lo vamos a encarar con toda la seriedad y creo que este juego es de mucha inteligencia, hemos perdidos dos juegos con ellos y como lo dije, es jugar inteligentes para poderles ganar”, añadió el zaguero.





En Números

10 Juegos los que se perdió por lesión en este torneo Stiven Barreiro

629 Minutos contabiliza el colombiano en la presente campaña

1 Gol para el central cafetalero en lo que va del Apertura 2023 de la Liga MX