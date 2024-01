León Femenil no echa campanas al vuelo tras golear a Pumas

León, Guanajuato.- Los cuatro tantos que Las Fieras lograron encajarle a Pumas para debutar con goleada en el Clausura 2024 no son motivo de confianza en su timonel Alejandro Corona, quien reconoció que la campaña es larga y todos los rivales van en búsqueda de un primer objetivo llamado liguilla.

“Contento por el resultado, un partido que pareciera por el resultado como que fácil, pero la realidad es que no lo fue, Pumas hizo buena labor, nuestro segundo gol marca el rumbo porque cuando más estábamos agobiados hacemos el segundo y creo que ahí el partido cambia, entonces hay que seguir trabajando. Es importante arrancar con un triunfo, el rival venía de haber entrado a la liguilla y es un buen parámetro”, señaló el estratega.

Cabe destacar que León no marcaba cuatro dianas en un partido oficial desde la fecha 10 del Clausura 2022 cuando de visita le pegó 4 por 2 a las Bravas de Juárez, esto bajo las órdenes del “Grande” Adrián Martínez.

Por otra parte, Corona sabe de la exigencia que hay por entrar a la fiesta grande, luego de que el semestre pasado el elenco panza verde se fuera a pique de manera estrepitosa en las jornadas finales. Hay que recordar que las leonas no se meten entre los mejores ocho desde el Clausura 2019, donde fueron eliminadas por América en los cuartos de final.

“Estamos convencidos de que el torneo pasado no pasamos a la liguilla, no mantuvimos esa intensidad, se juntaron varios factores, pero bueno, ahora sabemos que no se puede aflojar en ningún momento, todos los equipos se han reforzado, el torneo recién arranca y ya vimos que hay rivales que son intensos y que cada vez van emparejando más, así que debemos seguir manteniendo esa intensidad y después jugar a lo que sabemos”.

CONFIRMA A PINILLA; DESCARTA A VILLANUEVA

Alex Corona informó que una de las dos plazas de extranjeras que tiene su escuadra la ocupará la zaguera andina Fernanda Pinilla, seleccionada nacional de su país y quien arriba a la “guarida” procedente de la Universidad de Chile; además, por cuestiones médicas descartó la incorporación de la exatacante de Tigres, Alexia Villanueva.

“Los cambios que han llegado nos han dado buenas cosas, Karen (Díaz) ya jugó, Dinora (Garza) aún no pudo y Natalia (Acuña) que ya está, todavía tenemos dos plazas y estamos ya adelantados con Fernanda (Pinilla) que puede jugar de central o lateral y una ofensiva que aún no la tenemos concretada, pero la gente que viene es para fortalecernos defensivamente y buscar también la parte de la ofensiva”, aseveró el técnico verdiblanco.

En Números

3 Torneos tiene Alejandro Corona al frente del banquillo esmeralda

13 Victorias registra el exmediocampista como timonel de Las Fieras

23 Puntos contabilizó el León Femenil durante la temporada pasada