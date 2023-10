León Femenil buscará resurgir frente al Toluca en la “guarida”

León, Gto.- De liguilla adelantada, así serán los siguientes tres compromisos para Las Fieras, comenzando con el de este lunes por la noche cuando reciban al Toluca, uno de sus rivales directos por entrar entre los ocho mejores de la tabla.

Y es que luego de registrar tres descalabros en fila ante Juárez, Pachuca y Chivas, la escuadra esmeralda no solo perdió la opción de trepar hasta un quinto puesto, sino que ahora ha quedado al filo de la cornisa al ser octavo con 21 puntos, apenas uno por encima de Pumas y Bravas, así como sumando dos más en relación a Querétaro y Cruz Azul. De volver a enderezar el rumbo, León superaría a las Diablas Rojas e incluso tendría la opción de rebasar a las Tuzas, siempre y cuando el equipo de la Bella Airosa se vea sorprendido en su visita a Gallos Blancos.

Asimismo, otro de los alicientes que tienen las panzas verdes es llegar a esa mágica cifra de 24 unidades, la máxima cosecha que consiguieron en el Clausura 2019 bajo las órdenes de Everaldo Begines, semestre en el que por cierto, lograron clasificarse a su primera fiesta grande, objetivo que de igual manera buscan afanosamente en esta ocasión y el cual luce al alcance, toda vez que el calendario que les resta después de verse las caras con las escarlatas no parece presentar mayores complejidades frente a Atlas y Santos, conjuntos que ya están pensando en la siguiente campaña.

Para este choque, Alejandro Corona, timonel de las leonas, seguramente volverá a echar mano de su once habitual y es que en esta seguidilla de malos resultados ha venido realizando diversas modificaciones que no rindieron frutos. Hay que recordar que contra el elenco hidalguense, el “domador” no puso de inicio a Yashira Barrientos que, con seis tantos, es la mejor anotadora de las verdiblancas en el torneo, mientras que en la salida a Guadalajara, ahora fueron Isabela Esquivias, Lizbeth Ángeles y Daniela Calderón, quienes comenzaron en el banquillo, siendo que son de las referentes de defensa, mediocampo y ataque, respectivamente.

Otro de los ajustes que se vislumbra es la reaparición de Ángeles Martínez en la portería, luego de que Renatta Cota ha tenido que cargar con los marcadores más abultados en este semestre como el 7-0 en Monterrey y el 0-6 frente a Tigres.

La estadística muestra paridad en ocho enfrentamientos directos entre guanajuatenses y mexiquenses con tres victorias por bando y par de empates, sin embargo, Toluca presume dos triunfos consecutivos. Las acciones empiezan a partir de las 19:06 horas.

