León es avasallado por Pachuca en su regreso a la liguilla femenil

León, Guanajuato. Cinco años después Las Fieras regresaron a la liguilla, pero solo para ser goleadas. El 4 a 1 de Pachuca en la ida de los cuartos de final parece haberlo sentenciado todo en esta serie que culminará el próximo domingo en la Bella Airosa, duelo que, al menos en el papel, pinta de mero trámite ante la ventaja que llevan las Tuzas.

El conjunto esmeralda quizo pero no pudo, buscó apelar al histórico triunfo que sacó en la fecha siete en el Estadio Hidalgo, sin embargo, la realidad es que el elenco hidalguense dejó en claro porque es serio candidato al título y porque concluyó en el subliderato de la fase regular, solo perdiendo un choque, ese precisamente frente a las entrenadas de Alejandro Corona que le movió sobre la marcha, solo que el daño ya estaba hecho.

Antes de cumplirse los 10 minutos en la “guarida”, la visita ya tenía el primero, obra de la máxima artillera del certamen, Charlyn Corral, quien desde los once pasos engañó por completo a la arquera Renatta Cota. La pena máxima previamente fue bien vista por el silbante tapatío Orlando Delgadillo, quien no dudó en sancionar un jalón dentro del área que Marlyn Campa le propinó a la seleccionada nigeriana Chinwendu Ihezuo.

Las comandadas por “El Rambo” Torres se encontraban haciendo válidos los pronósticos y si bien, León llegó a mejorar un poco con el correr del encuentro, la realidad es que el trámite de las acciones jamás se le llegó a nublar a la visita. El problema de las panzas verdes fue que dejaron ir de largo varias opciones, estas en los botines de Daniela Calderón que, en primer turno, echó por encima un tiro de frente a la portería defendida por Barreras y posteriormente, la misma meta le negó la anotación a la delantera verdiblanca conteniendo una pelota que amenazaba con entrar a su palo izquierdo.

Y antes de llegar al entretiempo, las Tuzas pegaron de nuevo en una pared letal que dejó fuera de combate a la zaga felina. Corral devolvió la cortesía e Ihezuo la mandó al fondo de las redes. Las guanajuatenses se veían extraviadas en el campo, sacudidas y en el comienzo de la segunda parte las cosas se complicaron mucho más con el sólido cabezazo de la colombiana Yirleidis Quejada y eso ya era un abultado marcador en el Nou Camp.

La losa ya era muy pesada, los ajustes de Corona no funcionaron e Ihezuo al 63´ rubricó su doblete con disparo cruzado que venció la estirada de Cota. El descuento lo haría Calderón en penalti, tanto que a la postre quizás resulte anecdótico, pero que al menos sirvió para que la afición no se fuera sin la posibilidad de gritar gol. La misión del León para la vuelta es difícil, por no decir imposible, ganar por cuatro y sin recibir daño. Las Tuzas tienen pie y medio en las semis del Clausura 2024.