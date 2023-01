Larcamón destaca juego del León para sobrevivir en el “infierno” mexiquense

Toluca, Estado de México.- Duelos como el que se presentó y resolvió en Toluca, jugando en seria desventaja numérica, le dejan al “domador” Nicolás Larcamón un grato sabor de boca, incluso mucho más que una victoria.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Más que contento, orgulloso, esa es la palabra que describe el sentir hacia un equipo que ha demostrado lo que es capaz. Me enorgullece la respuesta que tuvo el equipo después del último partido que indudablemente había sido muy ingrato, nos habíamos quedado con sensaciones a las que no estamos acostumbrados y ahora el sabor de boca, si bien no es un triunfo, sí nos deja mucho más que una victoria, en ese sentido muy orgulloso de todo el esfuerzo y el sacrificio que hizo el grupo”, dijo el timonel argentino.

Respecto a la situación de las rojas a Di Yorio y Bellón que, dejan a La Fiera bastante mermada para el siguiente duelo, recordando que además hay otros elementos fuera de circulación debido a temas físicos, Larcamón señaló que “todas estas son situaciones que debemos aprender a gestionar, son parte del futbol, después y sinceramente el valor que tiene la entrega, la gesta, la expresión del equipo en este juego ha sido espectacular”.

Foto: Daniel Camacho | El Sol de Toluca

En ese mismo sentido, el timonel verdiblanco agregó que “fueron más de 30 minutos jugando con nueve e incluso pudimos haberlo ganado. Yo le agradezco a mis jugadores por lo que hicieron como grupo, hechos así creo que dan garantías a un proceso”.

Finalmente y pese a vivir un arranque de Clausura 2023 algo intermitente, sumando cuatro unidades de nueve posibles, aunque teniendo todavía pendiente el choque de la fecha uno contra Mazatlán, “Nico” Larcamón confía en que La Fiera estará para pelear cosas importantes durante el semestre.

Foto: Daniel Camacho | El Sol de Toluca

“Lo que sucedió en este partido tiene que ser parte del ADN del León, teniendo esto podemos colocarnos del otro lado. A partir de lo que hemos hecho ahora hay que construir un buen torneo”, aseveró.