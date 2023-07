La Fiera por sus primeros puntos del Apertura 2023 ante el “hermano incómodo”

León, Guanajuato.- Para que no se extrañen demasiado , León y Pachuca vuelven a verse las caras en la “guarida”, aunque a diferencia del pasado jueves, en esta ocasión el juego no es una exhibición y si tiene tres puntos importantes en juego, luego de que ambos no pudieron comenzar con el pie derecho su participación en el Apertura 2023.

La Fiera tiene la imperiosa necesidad de ganar en casa, toda vez que en su debut cayó frente a las Chivas Rayadas del Guadalajara, también jugando como local, mientras que los Tuzos apenas y sacaron el empate en su visita a Mazatlán, no sabiendo conservar la ventaja que les había dado un viejo conocido por tierras esmeraldas como lo es el argentino Lucas Di Yorio, quien hasta hace unas semanas junto a Byron Castillo, se encontraba celebrando el título de Concachampions todavía como integrantes del elenco leonés.

Para este duelo, Nicolás Larcamón, timonel del cuadro guanajuatense, por fin dispone de plantel completo, salvo el atacante uruguayo Federico Viñas. La buena noticia es que han regresado Oscar Villa y Fidel Ambriz, ambos flamantes ganadores de la medalla de oro con el Tricolor Sub-23 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, además de que el español Borja Sánchez ya se encuentra dado de alta ante la Liga MX y podría sumar algunos minutos viniendo desde el banquillo. En relación al choque con el Rebaño Sagrado, no se esperan muchos movimientos en el once verdiblanco, quizás solo Ambriz por Jesús “El Canelo” Angulo en la media cancha para acompañar al “Perro” Romero, en tanto que adelante se mantendrían Víctor Dávila y Alfonso “El Plátano” Alvarado.

Por su parte, la escuadra hidalguense si cuenta con un par de bajas muy sensibles en su mediocampo y esas son las de Luis Chávez y Erick Sánchez, los dos viendo acción con el seleccionado mexicano en la Copa Oro, de tal manera que Guillermo Almada ha tenido que estar echando mano de su cantera, al grado de que frente a los cañoneros llegó a tener hasta una docena de jugadores de las fuerzas básicas a su disposición.

La estadística indica que de sus más recientes 10 partidos, los panzas verdes se han impuesto en cinco, solo que Pachuca ha ganado tres de los últimos cuatro, recordando que el semestre pasado salió airoso del Estadio Nou Camp con el solitario tanto de Javier “La Chofis” López, quien por cierto, tampoco sería elegible este lunes por la noche por un problema de pubalgia que lo ha venido aquejando desde la pretemporada. Así que con semejantes bajas que presumen unos Tuzos muy juveniles, León debería llevar mano para sacar adelante el compromiso de la fraternidad que arrancará a partir de las 20:00 horas con arbitraje del jalisciense Jorge Camacho.





El Juego

Liga MX

Apertura 2023

León Vs. Pachuca

Fecha: 10 de Julio

Hora: 20:00

Estadio: Nou Camp

Alineaciones Probables







León Pachuca 30 Rodolfo Cota 23 Oscar Ustari 7 Iván Moreno 6 Byron Castillo 21 Stiven Barreiro 2 Sergio Barreto 22 Adonis Frías 22 Gustavo Cabral 6 William Tesillo 15 Israel Luna 29 Lucas Romero 28 Jesús Hernández 27 Jesús Angulo 33 Pedro Pedraza 11 Elías Hernández 11 Paulino de la Fuente 13 Ángel Mena 199 Miguel Rodríguez 10 Víctor Dávila 9 Roberto de la Rosa 20 Alfonso Alvarado 7 Lucas Di Yorio DT.- Nicolás Larcamón DT.- Guillermo Almada

Cuerpo Arbitral

Árbitro Central: Jorge Abraham Camacho Peregrina

Asistente Uno: Leonardo Javier Castillo Rodríguez

Asistente Dos: Erick Durón Martínez

Cuarto Árbitro: Mario Terraza Chávez

Números



JJ JG JE JP GF GC DIF PTS 11 Pachuca 1 0 1 0 1 1 0 1 17 León 1 0 0 1 1 2 -1 0

Goleadores

Jugador Equipo Goles Alfonso Alvarado León 1 Lucas Di Yorio Pachuca 1





Historial

Torneo Resultado Estadio Apertura 2018 Pachuca 1-1 León Hidalgo Clausura 2019 León 2-1 Pachuca Nou Camp Apertura 2019 Pachuca 1-3 León Hidalgo Clausura 2020 León 3-1 Pachuca Nou Camp Guard1anes 2020 Pachuca 0-1 León Hidalgo Guard1anes 2021 León 0-0 Pachuca Nou Camp Apertura 2021 Pachuca 4-0 León Nou Camp Clausura 2022 León 2-1 Pachuca Nou Camp Apertura 2022 Pachuca 1-0 León Hidalgo Clausura 2023 León 0-1 Pachuca Nou Camp