La Fiera da a conocer su plantel para el Mundial de Clubes 2023

León, Guanajuato.- Un plantel de 23 elementos es el que presentó el Club León ante la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) para afrontar el Mundial de Clubes 2023 a celebrarse del 12 al 22 de este mes en Jeda, Arabia Saudita.

No hay bajas significativas para el equipo de Nicolás Larcamón que, en comparación a la nómina registrada para el Apertura 2023 de la Liga MX, solo no fueron considerados el defensor Pedro Hernández y el atacante Armando León, quienes en el campeonato mexicano no vieron un solo minuto, así que para cubrir esos dos huecos, el “domador” optó por incluir en su convocatoria a otro par de canteranos, casos del guardameta Oscar García y el mediocampista Sebastián Santos.

De esta manera, los arqueros de La Fiera en la justa mundialista serán Rodolfo Cota, Alfonso Blanco y García, mientras que como zagueros fueron registrados William Tesillo, Iván Moreno, Stiven Barreiro, Adonis Frías, Osvaldo Rodríguez, Paul Bellón y Oscar Villa.

Asimismo, en el centro del campo se incluyó en la lista final a Fidel Ambriz, Iván “El Jefecito” Rodríguez, Elías Hernández, Ángel Mena, Omar Fernández, Borja Sánchez, David “El Avión” Ramírez y Lucas “El Perro” Romero, en tanto que como delanteros van Brian Rubio, Nicolás “El Diente” López, Federico Viñas, Alfonso “El Plátano” Alvarado y Santos, quien suele ser un hombre que se desempeña más como orquestador o por los costados.

En lo que concierne a los números de las playeras, solo hay un par de novedades y tienen que ver con “El Gato” García y “Sebas” Santos, quienes dejarán el 212 y 197, para portar los dorsales 3 y 32, respectivamente.

Finalmente, respecto al rival de La Fiera del próximo 15 de diciembre, el Urawa Red Diamonds de Japón, no contará con el histórico central Hiroki Sakai, en la que es una dura baja para la escuadra del país del sol naciente. Sakai tiene tres años en la institución y con el seleccionado nipón ha participado en tres Mundiales y unos Juegos Olímpicos.