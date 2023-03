La barra de Gallos no desaparecerá, asegura líder de la Resistencia Albiazul

A pesar del veto a la Resistencia Albiazul, el líder de este grupo de animación aseguró que no va a desaparecer, que los barristas seguirán entrando al estadio Corregidora, aunque no sea de manera grupal y seguirán alentando de manera normal.

“La barra no va a desaparecer, el primer partido en que abran el estadio va a haber muchísimos barritas y no necesariamente van a estar en la zona norte y de esos barristas no tienen la culpa, no tienen nada que ver, no tienen porqué tener miedo y van a cantar dentro del estadio, lo van a hacer porque parte de la esencia de un estadio es el ambiente”, dijo Amilcar.

🚨⚠️ Aficionados ingresaron a la cancha, tras trifulca en las gradas.

📹 @MarcosArellano_ @Club_Queretaro @AtlasFC pic.twitter.com/uQkSMHlki3 — Diario de Querétaro (@DiarioQro) March 6, 2022 🐔🚨⚠️ Pelea en las tribunas del #EstadioCorregidora, aficionados de #Atlas y @Club_Queretaro se enfrascan a golpes en la zona sur.

📹 @MarcosArellano_ pic.twitter.com/UcLaKSManl — Diario de Querétaro (@DiarioQro) March 6, 2022

Este grupo de animación está conformado por personas de diferentes estratos sociales y para Amilcar, incluso ya es un tema cultural que exista la barra, además aseguró que gran parte de que aún exista el futbol en Querétaro es por el gran apoyo que realizan partido tras partido.

“La Resistencia no es un grupo de amigos, la Resistencia es un tema cultural en Querétaro, está en todas las colonias, en los barrios y no solo las colonias populares, tenemos gente de todos los estratos, la barra fue uno de los factores grandes para que hoy todavía tengamos primera división”, afirmó.

La Resistencia está cumpliendo el castigo independientemente de que no es culpable, no se ha acercado al estadio, no han ido a estadios visitantes, han ido aficionados y tienen el derecho de ir, yo buscaría dejar que regresemos y con mayor orden

Uno de los planes de la directiva es promover la asistencia de familias en la zona norte del estadio Corregidora, lugar donde regularmente se coloca la Resistencia Albiazul, habrá que ver cómo se organizan el próximo 19 de marzo para alentar a su equipo en el partido ante Bravo de Juárez, porque es un hecho que regresarán a la cancha del “Coloso del Cimatario”.