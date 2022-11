Así es el lujoso hotel donde se hospeda la Selección Mexicana en Girona (FOTOS)

Caldes de Malavella.- Los lujos están ligados al Tricolor. Los recintos en los Estados Unidos o cualquier sitio que visitan suelen tener su belleza, pero el elegido en Girona solamente confirmó el buen gusto que tienen los nuestros para el momento de vivir una concentración.

El Hotel PGA Catalunya Golf and Wellness (Hotel Camiral), a unos 20 minutos de la ciudad de Girona, tiene todos lo necesario para recibir a cualquier equipo de élite. Desde la recepción, la sala de espera y el campo de golf son de primer nivel. Con las banderas del recinto, la de España y la de Catalunya, adornar el vestíbulo del recinto junto a los trabajadores, que amablemente abren las puertas y piden informe para cualquiera que arribe al lugar.

Los seleccionados tienen mucho qué ver en el lobby. Desde una pequeña biblioteca con títulos en español o catalán, hasta múltiples estructuras de mármol que adornan el sitio, hay mucho para entretenerse.

Foto: Luis Garduño | Enviado

Subir a los cuartos no es ningún problema. Desde una escalera con una alfombra bastante elegante, que está correctamente amarrada para que no se levante en el momento de pisar, hasta un elevador, aunque el complejo no es tan grande.

El PGA Catalunya Golf and Wellness tiene una piscina bastante amplia, con camastros y una vista muy verde que se puede disfrutar en una tarde cualquiera, aunque para el que la vea, siempre será especial.

Después de pasar la llave por un censor, la puerta de las suites de los seleccionados se abre con medio baño a un costado de la entrada. Tal vez no haya ducha, pero el sanitario y el lavabo son amplios para al menos tres personas en la habitación.

Una televisión de alrededor de 60 pulgadas espera en la sala de estancia. El sillón, que se puede transformar en cama y dos sillas pequeñas complementan una entrada que podría firmar cualquier amante al futbol, pues con ese tipo de televisión y la comodidad asegurada, lo único que resta es poner un buen encuentro del deporte más popular del mundo.

Un pequeño pasillo solamente es la antesala de un cuarto con dos camas individuales para que los jugadores puedan ir de dos en dos por cada suite. Un armario, con un espacio bastante decente, con dos roperos y varios tubos para colgar chamarras o camisas le siguen.

El baño puede ser una verdadera experiencia. La ducha puede ser en regadera o tina, eso no es un problema, las dos opciones están listas para cuando se requiera. La bañera es amplia, mientras que el sitio de relajación simplemente se puede llenar de agua hasta las rodillas de una persona promedio. Un sanitario y el lavabo completan el recinto.

Pero antes de salir, un par de balcones se muestran desde la sala y el dormitorio. El de la recepción es más amplio, desde ahí se puede observar gran parte del recinto, además de la alberca y el resto del lugar. Desde el de la habitación, da una mejor vista del Club House y el campo principal.

Como bien lo dice su nombre, el PGA Catalunya Golf and Wellness es un recinto especializado para el golf, en donde han estado grandes protagonistas como Rory McIlroy u otros grandes nombres del golf actual.

Sin embargo, también sirve como el sitio de entrenamiento del Girona FC. Incluso, jugadores como Cristian Stuani tienen su casa muy cerca. La calidez y buen clima del sitio ayuda a que sea uno de los mejores sitios ara quedarse cerca de Girona.

Así es como vive el Tricolor sus días. La tranquilidad está garantizada en un sitio donde hasta el Manchester City ha hecho pretemporada de cara a la extenuante Liga Premier. México no se queda atrás, buscará que sea un recuerdo bonito de una histórica Copa del Mundo en donde podría llegar el ansiado quinto partido.