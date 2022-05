Federación de futbol de EU acuerda pagar lo mismo a selecciones masculina y femenil

Luego de varios meses de buscar una igualdad en los salarios de las y los seleccionados nacionales de Estados Unidos, este día la federación de fútbol anunció un acuerdo histórico con las asociaciones de jugadores que se formaliza la igualdad en la paga.

La US Soccer es la primera federación que otorgará los premios de la Copa del Mundo a los equipos masculinos y femeninos, así lo anunció Cindy Parlow Cone, presidenta de la federación, quien aseguró que es algo histórico.

“Estos acuerdos han cambiado el juego para siempre aquí en Estados Unidos y tienen el potencial de cambiar el juego en todo el mundo», confesó.

“These agreements have changed the game forever here in the United States and have the potential to inspire change around the world.” - @cone_cindy on the historic CBAs — U.S. Soccer (@ussoccer) May 18, 2022

A principios de año, la selección femenina obtuvo un pago de 24 millones de dólares y la promesa de igualdad salarial en un nuevo convenio colectivo con la USSF.

Tras haber obtenido la Copa del Mundo del 2019, el equipo femenil acusó a la federación de negarse a pagar por igual a sus jugadores masculinos y femeninos.

Con este acuerdo, incluyen compensación idéntica para todas las competiciones, incluido el Mundial de la FIFA, y la introducción del mismo mecanismo de reparto de ingresos comerciales para ambos equipos.

Becky Sauerbrunn, capitana del equipo de las Barras y las Estrellas, confesó que fue un esfuerzo de las jugadoras y de la selección estadounidense femenina dentro y fuera de la cancha, y espera que este acuerdo sirva para ayudar en el crecimiento del fútbol tanto en Estados Unidos como en el extranjero.

El equipo femenil ha levantado cuatro veces la Copa del Mundo (1991, 1999, 2015 y 2019) y cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos (1996, 2004, 2008 y 2012).

