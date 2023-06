Esmeraldas listos para reportar a los trabajos de pretemporada

León, Guanajuato.- Se terminaron las vacaciones. El Club León vuelve a la rutina luego de haber conquistado hace un par de semanas la Liga de Campeones de la CONCACAF.

El conjunto dirigido por Nicolás Larcamón se citará este martes en las instalaciones de La Esmeralda en lo que será el día uno de pretemporada rumbo a un semestre que pinta ajetreado con las incursiones en el Apertura 2023 de la Liga MX, la Leagues Cup, torneo al cual los panzas verdes llegan con la etiqueta de monarcas y la histórica participación en el Mundial de Clubes a celebrarse en diciembre en Arabia Saudita.

donde entrenará hasta el próximo 27 de junio en las canchas de la Federación Mexicana de Futbol. Cabe recordar que el proceso de Larcamón comenzó justamente ahí hace seis meses, luego de la salida intempestiva del portugués Renato Paiva.

De momento, esos son los únicos planes que tiene el flamante ganador de la Concachampions y es que el tiempo es reducido y apremia, mientras el resto de los clubes ya tienen dos o hasta tres semanas de trabajo, León apenas se reagrupará con miras a su debut en el certamen local, esto el 3 de julio en la “guarida” contra Guadalajara. En cuanto a duelos de preparación se refiere, no hay nada cerrado, incluso lo más probable es que no los haya, aunque con el correr de los días en la capital mexiquense puede que se logre concretar algún ensayo, sin embargo, luce complicado debido a la agenda.





VARIAS BAJAS, NULAS ALTAS

Quienes ya no reportarán con León son las tres bajas que, por ahora, se han hecho oficiales, se trata del costarricense Joel Campbell, quien jugará en su país para la Liga Deportiva Alajuelense, así como Lucas Di Yorio y Byron Castillo, transferidos a los Tuzos del Pachuca. Resta saber la situación de Alfonso Blanco y Saúl Zamora, jugadores cuyo destino serían Cruz Azul y Necaxa, respectivamente; además, Elías Hernández también es pretendido por los Rayos y lo de Yairo Moreno que no es seguro que continué, más aún con esa lesión muscular que lo marginará de las canchas por poco más de dos meses.

En relación a las incorporaciones, reina el hermetismo, mucho se ha hablado del atacante uruguayo Federico Viñas y el mediocampista español Borja Sánchez, pero por ahora no se ha anunciado nada. Hasta hace pocas horas, Viñas se encontraba participando con el seleccionado charrúa y Sánchez vacacionada en su tierra.

Por cierto, pese a pertenecer a la institución y tras no ser comprado por el Famalicao de Portugal, el contención argentino Santiago Colombatto no volverá a México, de hecho, su destino sería el Real Oviedo de la Segunda División de España y el colombiano Omar Fernández, que cumplió su préstamo en Puebla, podría ser la novedad ahora que La Fiera reaparezca, aunque eso no le asegura su permanencia para vivir una segunda etapa.