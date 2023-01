Detienen a Dani Alves en España por presunta agresión sexual

De manera voluntaria, el lateral derecho de Pumas de la UNAM, Dani Alves, se presentó a declarar a una comisaría local de Barcelona, España, por lo que quedó detenido bajo sospecha de una agresión sexual.

El jugador del Club Universidad Nacional acudió a las oficinas de los Mossos d’ Esquadra (policía) de Les Corts para rendir su declaración por el hecho que se le acusa y de acuerdo a imágenes difundidas se le aprecia salir detenido en una camioneta por parte de este grupo policíaco para ser enviado ante el titular del juzgado número 15 en Barcelona, mismo que lleva la investigación.

Te puede interesar: Dani Alves será detenido en España, ¿Cuántos años podría ir a la cárcel por agresión sexual?

El brasileño está acusado de cometer una agresión sexual en una discoteca de Barcelona durante la madrugada del 30 de diciembre de 2022. Donde supuestamente introdujo su mano debajo de la ropa interior de una señorita de 23 años.

Tras el suceso, los responsables de seguridad de la sala habrían activado el Protocolo del Ayuntamiento contra las agresiones y los abusos sexuales en espacios de ocio nocturno privado.

Así salió Dani Alves de la comisaría en Barcelona después de ir a declarar. pic.twitter.com/C6W3wIgCqR — Analistas (@SomosAnalistas_) January 20, 2023

Una vez que el futbolista de 39 años cumplió con su declaración quedó privado de su libertad y será en las próximas horas cuando un juez decida su situación al respecto, queda detenido por abuso sexual o es dejado en libertad, por lo que en estos momentos está totalmente descartado para tener actividad con Pumas dentro del Torneo Clausura 2023.

Cabe subrayar que Código Penal ibérico contempla que “el que atentar contra la libertad sexual de otra persona, con violencia o intimidación, será castigado como responsable de agresión sexual con la pena de prisión de uno a cuatro años” y está condena puede aumentar de 6 a 12 años si hubo acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías.

El pasado 5 de enero, a través de un video, Dani Alves reconoció que estuvo presente en la discoteca, pero negó totalmente agredir sexualmente a la joven.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Sí, estuve en ese sitio, con más gente, disfrutando. Y quién me conoce sabe que me encanta bailar. Estuve bailando y disfrutando sin invadir el espacio de los demás. No sé quién es esa señorita. Tú llegas a un baño y no tienes que preguntar quién está ahí. Nunca he invadido un espacio. ¿Cómo lo voy a hacer con una mujer o una chica? No, por Dios”, manifestó.