Chicharito Hernández hace soñar a los chivahermanos con un campeonato

En el club Guadalajara las cosas quedaron claras, si la afición de Chivas exigía un elemento de autoridad en el vestidor, Amaury Vergara se los trajo. Javier Hernández podrá no estar en su mejor forma física, pero lo que tiene intacto es el coraje y las ganas por triunfar. El Chicharito fue firme en su presentación, será el sinodal de sus compañeros en cada entrenamiento, cada partido, cada disputa de balón para hacer sentir orgulloso a “la mejor afición del mundo”.

“No hay palabras para agradecerles que hayamos hecho historia en llenar un estadio, uno de los mejores de Latinoamérica. Chicharito no hubiera podido sin ustedes, lo que falta es unión, se puede, se puede y se puede, vean esto. Como me quieren apoyar a mí, que nos apoyen a todo el equipo, Chivas siempre será la prioridad, yo me encargaré de que todos nos partamos la madre, pero hay que seguir demostrando por qué somos la mejor pinche afición ¡Porque se apoya! Chivas es el club más grande que existe y existirá en este pinche país”, apuntó Hernández.

Los cuestionamientos sobre su regreso inundaron los medios a lo largo de la semana, conseguir una copa más con el club de sus amores resonará con más fuerza que cualquier otro club en la Liga MX y ese es el objetivo por el que regresó.

“Son puras ganas, porque el impacto que genera Chivas cuando se logra (el campeonato), impacta de una manera más profunda, puede cambiar culturalmente, cambia culturalmente, puede llegar a cambiar. Veme, sin un título, cambia lo que hace Chivas por hacerlo más mexicano, por eso no me da vergüenza”.

Tal cual se los dijo al resto del plantel en el vestidor, llega para ganarse un lugar, se considera en igualdad de condiciones que cualquiera, todo será en pro de las Chivas:

“La competencia es maravillosa, soy un competidor nato y tú lo sabes, a mí me encanta, porque la competición me hace mejor a mí. Al fin de cuentas, si pierdo, al fin de cuentas qué, después somos hermanos, se perdió y ya tú fuiste hoy mejor, bueno, yo seré mejor”.

Chicharito sueña en grande, tiene las metas muy claras e inclusive, en su voz, todo parece sencillo, “es simple, hay que luchar un campeonato”.

Orgulloso de los colores que porta, espera que la afición no vea a Javier Hernández levantando una copa, sino a Chivas consiguiendo el treceavo campeonato, no se trata de él, todo es por el equipo.

“Cuando Chivas sale campeón no va a ser lo mismo, y la comparación mucha gente hace, pero va a ser absurda, pero no es lo mismo. Yo digo que hay cuatro cosas que son las más mexicanas de todo el mundo: el tequila, el mariachi, la selección y Chivas, no hay más. Entonces cuando Chivas gana, es otro mundo”, añadió.