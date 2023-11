La Fiera y su dominio en los cuartos de final con o sin ventaja

León, Gto.- El no haber sacado una victoria tras los primeros 90 minutos en la ida de los cuartos de final contra América es algo que no le espanta a un León acostumbrado a ir contracorriente en esta misma instancia desde que en 2012 regresó a la disputa de liguillas en el máximo circuito.

De aquel año a la fecha, los verdes han encarado 11 series de cuartos de final y solo en tres no fueron capaces de avanzar a semifinales, una de esas frente a Tigres en el Apertura 2017, otra contra Monarcas Morelia en el Apertura 2019 y la primera se dio en el Apertura 2015 precisamente ante el rival en turno en el Apertura 2023, el América.

Sin embargo, hay que destacar que esta oncena de llaves se disputaron bajo el criterio de gol de visitante y no por mejor posición en la tabla, esto en relación al criterio de desempate en el marcador global, lo que en su momento le llegó a favorecer a la escuadra del Bajío.

De estos 11 choques de ida en la primera fase de fiesta grande los felinos solo ganaron un par, 3-0 a Tijuana en el Apertura 2016 y 1-3 a los mismos “Xolos” en el Clausura 2019.

Las idas en que los panzas verdes se vieron en desventaja tras perder fueron el 2-1 Vs. Cruz Azul en el Apertura 2012, 4-1 Vs. América en el Apertura 2015, al igual que los 2-1 contra Puebla del Guard1anes 2020 y Apertura 2021. Tres de esos duelos los supieron resolver remontando en la “guarida”, en tanto que con los azulcremas no corrieron con esa suerte después de la goleada que se llevaron en el Coloso de Santa Úrsula.

Mientras tanto, los empates después del primer capítulo se registraron frente a Morelia con un 3-3 en el Apertura 2013, 1-1 en el Clausura 2016 y otra igualada a tres en el Apertura 2019, al igual que los 1-1 con Cruz Azul y Tigres en el Clausura 2014 y Apertura 2017, respectivamente.

De todas estas eliminatorias, León sacó adelante tres, aunque solo una de esas cerrando de visita que fue en aquella lluviosa tarde en el Estadio Azul y que encaminó a los de Matosas hacia el bicampeonato, en tanto que frente a Tigres no pudo salir con la mano en alto en “El Volcán”, siendo este un escenario similar dentro y fuera de la cancha a lo que se vivirá el próximo sábado por la noche en el Estadio Azteca.

La Fiera suele tener dominada la ronda de cuartos, solo que el América ya sabe lo que es despedir al equipo guanajuatense a estas alturas y a diferencia de las liguillas anteriores donde la anotación de visitante hacía la diferencia, ahora la única fórmula para los de Nicolás Larcamón es el triunfo, si es que desean dar la sorpresa de eliminar al líder.

La Fiera tras la ida en Cuartos de Final





Torneo Resultado Estadio ¿Avanzó?

Apertura 2012 Cruz Azul 2-1 León Azul Si

Apertura 2013 Monarcas Morelia 3-3 León Morelos Si

Clausura 2014 León 1-1 Cruz Azul Nou Camp Si

Apertura 2015 América 4-1 León Azteca No

Clausura 2016 Monarcas Morelia 1-1 León Morelos Si

Apertura 2016 León 3-0 Tijuana Nou Camp Si

Apertura 2017 León 1-1 Tigres Nou Camp No

Clausura 2019 Tijuana 1-3 León Caliente Si

Apertura 2019 Monarcas Morelia 3-3 León Morelos No

Guard1anes 2020 Puebla 2-1 León Cuauhtémoc Si

Apertura 2021 Puebla 2-1 León Cuauhtémoc Si