Aplaude “Travieso” Guzmán al Club León por repatriar a Guardado

León, Guanajuato.- Daniel “El Travieso” Guzmán, técnico que le diera a Andrés Guardado sus primeros minutos en el máximo circuito con el Atlas, aplaudió la decisión que tuvo el Club León de repatriar al apodado “Principito”, esto luego de 17 años a gran nivel en el futbol de Europa.

Fue un 20 de agosto de 2005 cuando unos rojinegros inmiscuidos en problemas de descenso vieron el nacer futbolístico de un hombre que, años más tarde, se convertiría en uno de los grandes referentes en la historia del balompié azteca, incluso llegando a la marca de cinco Copas del Mundo jugadas, honor que comparte con otros exjugadores de La Fiera como Rafael Márquez y el recién fallecido Antonio “La Tota” Carbajal.

Ante los Tuzos del Pachuca, Guzmán tuvo que echar mano de un Guardado de solo 19 años y cuando en un principio ni siquiera lo tenía contemplado para jugar. Hoy, en su retorno a México, “El Travieso” aplaudió lo hecho por Andrés del otro lado del charco y no dudó de que al centrocampista todavía le resta mucha cuerda en la Liga MX.

“Lo conozco perfectamente bien, me tocó ir a Europa varias veces y estar con él, lo vi jugar y un chico que duró 17 años en Europa, un tipo que en el Betis fue el capitán y ver como la gente lo quería, habla muy bien de su persona. Él podía retirarse bien en el Betis, pero todavía tiene las ganas de jugar al futbol, de dejar un legado dentro de la cancha y fuera de ella, así que yo creo que León acertó en traer a Andrés Guardado”, comentó Guzmán Castañeda al término de la presentación de la Copa Jalisco 2024.

Como atlista, Andrés Guardado afrontó un total de 62 compromisos entre 2005 y 2007, antes de partir a España para enrolarse con el Deportivo La Coruña. El nacido en Guadalajara marcó seis anotaciones con los Zorros y generó seis asistencias.

GUARDADO VS. “CHICHARITO”

Y a reservas de que el Rebaño Sagrado concrete el fichaje de Javier Hernández, “El Travieso” Guzmán consideró que la llegada de ambos elementos al balompié azteca pueden considerarse como un “bombazo”, solo que ve un impacto inmediato de Andrés Guardado con los esmeraldas debido a su estado físico y ritmo de competencia.

“Guardado viene en mejor ritmo, no tiene ninguna lesión, viene jugando y desgraciadamente cuando se lastima un jugador, yo soy muy empático con ellos porque afortunadamente nunca me lastimé, entonces ojalá “Chícharo” no vuelva a una recaída, que se ponga las pilas y le va a ayudar mucho a las Chivas”, aseveró el otrora timonel del Guadalajara, Santos, Veracruz, Puebla, Tijuana, entre otros equipos más.

En Números

2005 Año en que Daniel Guzmán debutó a Andrés Guardado en el máximo circuito

62 Juegos para el apodado “Principito” con la escuadra rojinegra

17 Temporadas las que pasó el mediocampista en el futbol del viejo continente