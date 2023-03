André Jardine pidió paciencia y fe para recuperar el paso con San Luis

León, Guanajuato.- Un punto de los últimos 15 es la rachita que se carga el Atlético de San Luis, aún así su timonel André Jardine no se baja del barco y pidió paciencia para un proyecto que se mantiene en construcción.

“Estamos a la mitad del camino de este proyecto que estamos construyendo, claro que estamos molestos, no queríamos estar en esta situación, un punto de 15 nos molesta a todos, pero hay que tener la claridad de que somos un conjunto en construcción, hay jugadores que recién llegaron, algunos de ellos jóvenes y hay que tener calma, hacer la lectura correcta, pero a corto plazo queremos cambiar las cosas”, señaló el brasileño.

Foto: Francisco Carmona | El Sol de León

El timonel amazónico se dijo frustrado por como se dio la definición contra León, un encuentro en el que “salimos a ganar, no es fácil venir a esta cancha, en el primer tiempo nos merecíamos estar al frente, en el segundo tuvimos otras opciones e infelizmente nos faltó definirlo, pero hay que seguir con fe y con la creencia de que estamos por el camino correcto, hay que dar tiempo y apoyo a todos”.

Para salir del bache, Jardine reconoció que la única fórmula es “seguir trabajando y no desistir, no hay otra forma, de le efectividad me preocuparía si no llegáramos al arco de los rivales, pero contra León producimos por lo menos tres claras y al final fallamos, en este tema la verdad que no hay mucho secreto y hay que trabajar con los delanteros y en general con todo el equipo para cambiar esta situación”.

Futbol Contentos en la “guarida” por resolver un duelo incómodo ante San Luis

El pasaje que atraviesan los potosinos “es el momento más delicado desde que llegué porque cuando me presenté el club estaba pensando en no pagar multas, fue mucho esfuerzo volver a enderezar al equipo, ahora es otro momento con un inicio duro. Si vemos la tabla hemos jugado ante rivales complicados, más juegos fuera de casa, pero es momento de mostrar la fe, de unirnos, aquí deben aparecer los líderes, yo al frente del grupo, pero los líderes del vestuario y asumir nuestros compromisos y funciones”.