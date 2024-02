André Jardine admitió que su América tocó punto alto ante León

León, Guanajuato.-La victoria en León le ha devuelto el brillo en los ojos al timonel americanista André Jardine, quien reconoció cierta presión luego del tropiezo a media semana en Nicaragua por la Copa de Campeones de la CONCACAF.

“No sé si liberamos presión, pero cierto es que trabajamos con ella, nos gusta, a veces la pelota no entra cuando produces cinco o seis chances y lo que pasó a mitad de semana tuvo que ver con que no fuimos atinados en defensa y en ataque, pero seguimos buscando estar atentos a cada detalle y con la certeza de que el miércoles vamos a remontar y avanzaremos”, dijo el brasileño.

Del triunfo en la “guarida” con polémica incluida tras ese agónico penalti que tuvo que constatarse en el VAR, explicó que “un partido muy duro, León tiene un gran equipo y en su casa es muy competitivo, difícilmente pierde puntos en casa y jugamos un partido de mucho correr, peleando, en momentos supimos defendernos ante un rival que tiene buenos argumentos ofensivos, pero independiente de como acaba el partido, fuimos el equipo que generó más y perdimos algunos goles porque a veces la pelota tarda en entrar”.

En este mismo sentido, Jardine reconoció que contra La Fiera, su escuadra alcanzó el punto más alto de rendimiento en lo que va del semestre ya que “nos mostramos con orden, idea y ante un rival que, como lo dije, no es fácil. Me gustó la fortaleza mental de saber que la pelota no entra y sigues trabajando, así que encontramos el gol como premio”.

Por otra parte, el amazónico declaró que entre dos competencias, las rotaciones son necesarias debido a que “no es de masacrar a los mismo once, de hacerlo cada semana llegaríamos con cinco lesionados, además hay que darle juego a todos para que estén en ritmo y así yo tener mejores argumentos para elegir, así que ya me han demostrado en qué nivel están y el equipo más fuerte es el que siempre va a iniciar”.

Y en esos ajustes que podrían venir en el plantel azulcrema, el técnico destacó el debut del holandés Javairo Dilrosun, quien incluso cerca estuvo de estrenarse con anotación.

“Lo vi bien, lo conocíamos por video, lo analizamos mucho, sabemos que no está en su máxima condición, se va adaptando a la altitud, pero ya mostró sus argumentos, tiene drible y finalización, buenos conceptos y ahora como jugador de banca lo hizo muy interesante”.

Por último, Jardine confirmó que a partir del lunes ya se espera que Henry Martín trabaje a la par del equipo e incluso adelantó que lo podría llevar al banquillo en la vuelta contra el Real Estelí.