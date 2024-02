Lamenta Jorge Baja que las mejoras del León no alcancen para sumar

León, Guanajuato.-La Fiera mejoró de manera notable en juego de conjunto, en conceptos desarrollados y en intensidad, pero ni eso fue suficiente para sacar un buen resultado ante el vigente monarca de la Liga MX, las Águilas del América.

“Me voy con la desazón del resultado, pero separando las cosas, creo que hubo muchos detalles buenos, algunos otros se han corregido, otras situaciones faltan, pero se compitió contra un buen equipo, solo que hay que seguir trabajando porque ahora las mejoras no nos han alcanzado”, declaró el “domador” Jorge Bava.

El tercer revés en fila, cuarto en seis partidos, “pega duro porque se notó mejoría, solo que el futbol tiene esto, enfrentamos al último campeón y pasa esto, que lo pierdes en una jugada hasta cierto punto polémica”.

Y agregó: “La idea es afrontar más juegos con esta intensidad, seguir a la alza porque de nada nos sirve levantar y luego bajar, hay que ser regulares, más constantes, hay cosas para seguir corrigiendo y creo que el equipo en líneas generales mostró buenas cosas, es una lástima que no nos está alcanzando”.

Por otra parte, el charrúa aceptó que con la mala racha “ya hay presión y por eso digo que me gusta dividir lo urgente de lo importante, hay cosas urgentes que son los resultados, por eso la desazón, pero es parte del futbol y tengo que darle tranquilidad al plantel, hay que mantener la calma, quizás no tengo tantos años como entrenador, pero me he levantado de situaciones adversas. La experiencia la tengo para sobrellevar estos momentos”.

Con respecto a la titularidad de “Poncho” Blanco, para dejar en el banquillo a un Rodolfo Cota que venía siendo inamovible bajo los tres palos, el exportero comentó que “Alfonso venía haciendo bien las cosas y creímos oportuno el cambio, ha respondido, pero son dos grandes arqueros, Rodolfo es de los mejores en el medio, solo que en estos días he visto mejor a Alfonso”.

Bava se mostró mesurado en relación a la lesión de Andrés Guardado, aunque el panorama no luce alentador al ser un tema muscular que lo podría dejar fuera varias semanas.