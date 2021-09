Francisco Martínez, la creciente promesa del toreo mexicano

León, Guanajuato; 31 de agosto del 2021.- El toreo mexicano tiene un nuevo personaje que a cada tarde en el ruedo crece su figura, Francisco Martínez toma la espada y el capote con el mismo orgullo y la fe con la que se erige la famosa parroquia de San Miguel Arcángel.

Nacido entre las calles empedradas y fachadas de cantera de San Miguel de Allende, el matador de 24 años tomó la alternativa en 2019 con Joselito Adame como padrino y Octavio García ‘El Payo’ de testigo, tras ese primer paso inició un camino en el que aspira a iluminar con su traje de luces los más altos escenarios taurinos.

“La mayor ilusión que tengo es convertirme en figura del toreo, convertirme en el número uno en México, ser la base de todas las ferias, de todos los carteles, posteriormente salir a otros países a dejar bien alto el nombre de México”, comentó Francisco Martínez en entrevista para El Sol de León.

Con un trayecto para nada sencillo, Martínez tiene objetivos firmes “El camino está claro, debo seguir entregándome al máximo todas las tardes, no menospreciar ninguna plaza, cortar las orejas tarde con tarde, esto no es de favoritismos, el toro pone a cada quien en su lugar, esa es la única manera, triunfar para convertirme en figura del toreo”.

Una de mayores pruebas a las que ha hecho frente es la pandemia, la crisis sanitaria paró en seco a la fiesta brava en México, lejos de dar un paso atrás, Martínez sostuvo una serie de lidias y tanteos en 2020 en los que llegó a matar a más de 60 astados, gran parte de ellos en el ruedo de la ganadera El Garambullo, ubicada en Villagrán.

FUTURO PROMISORIO

Para 2021, Francisco Martínez fue parte del festejo México busca un Torero celebrado en el coso leonés de La Luz, certamen donde pinchó a uno de sus toros, este revés, resultó preludio de un paso ascendente ya que en últimos meses ha alternado en ocho tardes, triunfando en todas y cortando 16 apéndices.

Sobre su agenda, el espada sanmiguelense adelantó “Tenemos confirmada una corrida en Uriangato para el 21 de septiembre, luego viene la Feria de Texcoco y otra más en Jiquilpan, las dos últimas para noviembre”.

MÉXICO

Con sueños hilándose entre los ornamentos del traje de luces, el acero y el capote, Francisco Martínez vislumbra a corto plazo su confirmación en la legendaria Plaza de Toros México.

“Esperemos que se de esta temporada, si los temas de salud lo permiten, ojalá que la Temporada Grande sí se de este año. No tengo duda de que me presentaré para hacer mi confirmación en la Plaza México, es una ilusión que tengo, espero pronto conseguirlo y que se dé con el triunfo que tanto he soñado. El triunfo en la México te pone en el pandero de los toreros importantes”, vaticinó Martínez.

Apoderado de Alejandro del Olivar, Francisco Martínez trabaja cada día por ser el nuevo rostro de la fiesta brava en México y ser ese personaje que devuelva algo del brillo que llegó a lucir el toro y los matadores en décadas pasadas.

Ficha:

Nombre: Francisco Martínez Ramírez

Nacimiento: 13 de enero de 1997

Alternativa:

Fecha 25 de enero del 2019