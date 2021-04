Volver a torear en León motiva e ilusiona a Arturo Saldívar

El diestro hidrocálido Arturo Saldívar se dijo entusiasmado por volver a partir plaza en el coso La Luz de León, esto cuando el próximo sábado se lleve a cabo el primero de cuatro festejos que ha preparado Espectáculos Taurinos de México.

“Contento porque ya termina el ayuno, creo que todos los toreros, ganaderos, empresarios y sobre todo el aficionado que es el que hace la fiesta pues estamos deseosos y ansiosos por torear y ver torear, así que con muchísima ilusión, con un aire totalmente renovado y listo para regresar a una plaza que me ha dado tanto”, señaló Saldívar en charla exclusiva con El Sol de León.

Es cierto, el escenario quizás no será como antes, el aforo se verá limitado y el uso del cubrebocas puede que denote mayor frialdad en los tendidos, sin embargo, el matador confía en el sentimiento y en la pasión que tienen los leoneses por la fiesta brava.

“Será algo diferente, no es algo a lo que estamos acostumbrados, la sonrisa del público no la vamos a notar, pero creo que en el toreo el aplauso, el ole y el bien hacer, es lo que importa y hay ganado y hay toreros para que la gente se rompa las manos al aplaudir”.

Con buenos recuerdos

Torear en la capital del calzado es como un amuleto de buena suerte para el aguascalentense, quien incluso presume dos estatuillas del Trofeo San Sebastián Mártir que se suele entregar al triunfador de la corrida de aniversario del 20 de enero.

“He tenido muy buena suerte en León, en general en todo el estado de Guanajuato me ha ido bien, en Moroleón, en San Miguel de Allende y León ha sido una plaza que especialmente al inicio de mi carrera me dio mucho, he tenido la oportunidad de cortar un rabo, he indultado un toro, muchas puertas grandes, el San Sebastián adorna las vitrinas de mi casa y es una afición con la que tengo un romance muy bonito”, aseveró.

Saldívar compartirá cartel en esta ocasión con Manuel Rocha “El Rifao”, Ernesto Javier “El Calita”, Juan Fernando, Diego Sánchez y el irapuatense Diego Silveti.

“Creo que es un gran acierto de la empresa haber buscado toreros que quizás estaban en el olvido, pero que tienen capacidad, valor, ganas y ambición de salir adelante, darle esta oportunidad al torero mexicano es vital porque puede que salga más de uno que de la talla y esta es una fiesta ahora mismo para México, con nosotros es más que suficiente para llenar plazas y darle un gran espectáculo a la gente”.

Luce totalmente renovado

Así como a la mayoría, la pandemia hizo cambiar a Arturo Saldívar la persona y por supuesto al torero, ahora luce en una versión mucho más centrada y sensible.

“He cambiado bastante, me he asentado más, de por sí ya estaba en una etapa de aceptación porque mi toreo no es de espectáculo y de corte de orejas, sino de un toreo más asentado, más clásico, cada vez más puro y esa es la carrera que quiero, son las formas que quiero hacer y si algo me sirvió la pandemia es para darme cuenta de que el triunfo superficial no me deja nada, sino que lo importante es lo que sienta y transmita”.

De esta manera, Saldívar desea rememorar viejas tardes de gloria en León, como aquella del 2 de febrero de 2013 cuando cortó orejas, rabo e indultó a un astado de la ganadería de Fernando de la Mora. Casualmente, ese día también indultó Diego Silveti, con quien hará nuevamente el paseíllo este fin de semana.