Desea Santiago Colombatto que el arbitraje deje el protagonismo

León, Guanajuato.- En una liguilla donde el arbitraje y el VAR han tomado un protagonismo innecesario, Santiago Colombatto, centrocampista del León, solo pide que en la gran final se hable de lo que acontezca entre los 22 jugadores.

“Uno siempre quiere que el arbitraje sea justo, ellos también se pueden equivocar como nosotros, lo del domingo si fue una situación muy dudosa porque de último minuto Pumas se pudo haber metido, ya si se equivocaron ellos lo corregirán en la semana, pero el arbitraje debe ser justo para ambos y más por lo que nos jugamos”, dijo el argentino.

"Para las finales no hay favoritos, ambos equipos somos merecedores de estar aquí. El jueves y domingo veremos quien se lleva el título, esperamos una linda final".



Y es que desde la óptica del ex futbolista del Sint-Truidense de Bélgica, si la tecnología tomó por asalto al futbol es para “tratar de errar lo menos posible y que el árbitro pueda supervisar en cancha las jugadas dudosas que él no ve, para eso está el VAR, entonces no tendríamos que hablar de que el arbitraje puede ser factor.

Durante esta fiesta grande, La Fiera se ha visto perjudicada por la labor de los hombres de negro, primero con una pena máxima que no se quiso sancionar en la ida de los cuartos de final frente a Puebla, luego el gol en fuera de lugar con el que los Tigres remontaron la semifinal de ida en “El Volcán” y recientemente el cuestionable trabajo de César Ramos en la vuelta contra los universitarios.

NO HAY FAVORITOS

Si bien muchos ponen a León como el favorito para conseguir el título, por su experiencia en esta clase de instancias y la jerarquía de su plantel, Colombatto dejó en claro que la serie luce bastante pareja.

“Atlas es un rival muy duro, un gran equipo, merece estar en la final, la verdad que no es fácil llegar hasta acá, además es un conjunto que es difícil hacerle goles, entonces como toda final será apasionante, divertida y ojalá que la podamos ganar”.

De si los hombres de amplio recorrido que tienen los verdes pueden llegar a inclinar la balanza, “Santi” precisó que “siempre es importante este tipo de jugadores por todo lo que significan para el club, han ganado títulos, saben cómo jugar estos partidos, tenerlos de nuestro lado es bueno, pero queda de lado, tampoco es que se tenga una gran ventaja”.

"Estamos ansiosos pero concentrados en la final, me siento muy contento por disputar una más con León, es motivante estar en equipo así. En frente tenemos a Atlas que será un rival muy duro".



Finalmente, el cordobés agregó que vivir una semana de final es “motivante porque uno no sabe si va a ser la última, entonces hay que aprovechar esta oportunidad, Atlas tiene muchos años sin salir campeón y seguro van a querer buscar ese título, pero nosotros de igual manera, entonces hay que imponer nuestro juego, para las finales no hay favoritos y ambos somos justos merecedores de jugar esta gran final”.

