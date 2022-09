Fin de semana de pesadilla para Rafa Villagómez en Zandvoort

León, Guanajuato.- La penúltima fecha de la FIA Fórmula 3 celebrada en el circuito de Zandvoort en Holanda no le trajo más que problemas al piloto leonés Rafael Villagómez.

Las sesiones de prácticas y calificación no resultaron del todo malas, el integrante del equipo holandés Van Amersfoort Racing estuvo luchando entre el puesto 15 y 19, solo que ya en carrera jamás pudo encontrar su ritmo, esto en la manga sprint, mientras que en la feature de plano se vio forzado a abandonar debido a un incidente.

Villagómez padeció de una largada bastante floja que le hizo retrasarse al inicio de la primera tanda y en la cual tuvo que conformarse con un vigésimo octavo lugar, quedando a más de un minuto del ganador de la bandera a cuadros, el brasileño Caio Collet, quien por su parte le sacó 4.05 segundos al estadounidense José Manuel Correa y casi cinco segundos al británico Zak O´Sullivan.

Mientras tanto, en la segunda prueba pactada a 26 vueltas en el trazado de 4.259 kilómetros y casa del actual monarca de la F1, Max Verstappen, Rafa aspiraba como mínimo a completar la carrera, sin embargo, a falta de cuatro giros, el guanajuatense acabó en la trampa de gravilla de la curva nueve después de un toque generado por Correa y el cual le trajo al norteamericano una penalización de 10 segundos. En la parte alta de la parrilla, el barbadense y miembro de la escudería Trident, Zane Maloney, se anotó el triunfo con 1.091 de diferencia sobre el francés Victor Martins y aventajando por 1.417 al argentino y coequipero de Villagómez, Franco Colapinto.

De esta manera, luego de ocho fechas el oriundo de la capital cuerera es vigésimo cuarto de la clasificación de pilotos con solo dos puntitos, ambos sumados en Imola, Italia. La disputa de la corona parece ya estar solo entre un par, Martins que lidera con 126 unidades y su paisano Isack Hadjar, que marcha cuatro abajo.

El telón de la campaña se bajará el próximo fin de semana en el Autódromo Nacional de Monza, ubicado en la región de Lombardía del país de la bota.

FIA Fórmula 3

Ronda 8 (Holanda)

Resultados Finales

Carrera Sprint

Piloto Equipo Tiempo 1 Caio Collet (BRA) MP Motorsport 30:55.2 2 José Correa (EUA) ART Grand Prix 4.057 3 Zak O´Sullivan (GBR) Carlin 4.935 28 Rafael Villagómez (MEX) Van Amersfoort Racing 75.548

Carrera Feature