"Fiero Viajero", el aficionado inseparable de Club León

Enamorado de la Fiera, sus colores y su historia, Louis Olenick se ha vuelto un personaje celebre entre la afición zapatera ya que en cualquier cancha en la que juegue León, siempre acudirá el Fiero Viajero.

Oriundo de Portland, Oregón, tiene dos pasiones a las que ha consagrado su vida, la música y el Club León. Lejos de los estadios se desempeña como trombonista de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato.

Su otro amor es seguir las huellas del Club León y por ello tiene como voto perpetuo el viajar a todos los estadios y plazas en donde juegue La Fiera de ahí surgió su mote de ‘Fiero Viajero’.

“Yo viajo a todas las plazas a donde vaya León, he viajado cuando juegan amistosos en Estados Unidos, también me tocó algunos de Ascenso, de Liga Mx conozco todos o la mayoría, por los cambios que tiene la misma liga solo me falta conocer el de San Luis (Alfonso Lastras) y el de Mazatlán (Estadio Mazatlán)”, señaló Lois Olenick.

Sufre Covid

Su profesión como músico lo trajo a México en 2012, aficionado a los deportes comenzó a seguir los colores de verde y blanco al instante. Su vida de viajero se cortó con la pandemia de Covid-19, situación que le ha llevado a sentirse incompleto por no poder acompañar a su equipo en el Guard1anes 2020.

“Mentiría si digo que no me ha afectado pero la verdad he sufrido el no poder estar en la tribuna, me hace falta acompañar a mi equipo. Afortunadamente tengo muchas anécdotas de mis viajes, para sentirme mejor recuerdo mis viajes”, comentó el Fiero Viajero para El Sol de León.

“No he podido disfrutar ni un minuto estando en el Estadio León, aunque he conocido varios estadios sé que el Nou Camp no es el más moderno, pero tiene su ambiente sin igual, te sientes cercano al campo y a tu equipo, está hecho para disfrutar el futbol”, agregó el trombonista verdiblanco.

Recorrer el país de norte a sur, de este a oeste e incluso cruzar fronteras para acudir a un amistoso en la Unión Americana, le han permitido tener un contacto más cercano con los jugadores, en más de una ocasión ha compartido vuelo y se ha hospedado en el mismo hotel que el equipo esmeralda.

“He conocido y platicado con muchos, sobre todo con los mexicanos que tienen esa atención de hablar un poco con los aficionados, fuera de su ambiente del futbol son muy amables, me tocó platicar con Elías Hernández, Nacho González, Fernando Navarro, también con Mauro Boselli, en su momento y otros más”, finalizó.

Si Euterpe le inspira para volar entre notas musicales y partituras, Ignacio Ambriz y sus jugadores hacen soñar e ilusionan a Louis Olenick, el ‘Fiero Viajero’ con la gloria de conseguir la octava estrella.