Esmeraldas verán acción en las eliminatorias mundialistas sudamericanas

León, Guanajuato; 24 de agosto del 2021.- De momento, La Fiera aporta tres jugadores para la próxima fecha FIFA, todos ellos con rumbo al cono sur del continente.

William Tesillo, Ángel Mena y Jean Meneses, se encuentran considerados por los seleccionados de Colombia, Ecuador y Chile, respectivamente, para lo que será hasta una triple jornada en las eliminatorias mundialistas de la CONMEBOL.

En lo que concierne a Tesillo y el cuadro cafetero, visitarán el próximo 2 de septiembre a Bolivia, tres días después irán a Paraguay y el jueves 9 recibirán en el Estadio Metropolitano de Barranquilla a Chile. Los dirigidos por Reinaldo Rueda son quintos de la tabla con ocho unidades, producto de dos triunfos e igual número de empates y derrotas.

Por su parte, Mena y La Tricolor marchan terceros con nueve puntos y sus siguientes encuentros serán frente a Paraguay y Chile, ambos en Quito el 2 y 5 de septiembre, en tanto que el 9 jugarán en Montevideo contra Uruguay.

Finalmente, “El Takeshi” Meneses y La Roja que comanda Martín Lasarte, llegan con la imperiosa necesidad de recuperar terreno ya que luego de seis fechas se ubican séptimos con seis puntos. La escuadra andina le hará los honores al líder e invicto Brasil, esto el 2 de septiembre, para luego verse las caras el 5 y el 9 con Colombia y Perú.

El que no fue requerido en esta ocasión por el representativo inca fue Santiago Ormeño y es que “El Tigre” Gareca acabó decantándose por dos viejos lobos de mar como lo son Paolo Guerrero y Raúl Ruidíaz, así como por Gianluca Lapadula que milita en el Benevento de la Serie “A” italiana.