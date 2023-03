Esmeraldas no hacen confianza ante el mal paso del Atlas

Fiarse del mal momento que viven los rojinegros no es opción para un León que registra cinco partidos sin conocer la derrota, seis si se cuenta el de media semana por la Liga de Campeones de la Concacaf.

Y de lo que será la visita al Atlas, el timonel panza verde, Nicolás Larcamón, apuntó que “es un rival que empieza a jugarse sus últimas aspiraciones grandes, pero sabemos que es un equipo con jerarquía, que más allá de que en estos últimos partidos no tuvo los mejores resultados, es un club con valía, con mucha estirpe, no es casual que hace pocos torneos se haya proclamado bicampeón de la liga, tiene los mismos intérpretes y es un plantel que no va a entregar tan fácilmente el semestre”.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Para el “domador”, no es tanto aprovechar el flojo pasaje de los Zorros, sino hacer valer “nuestro buen momento, hay que basarse siempre en las cosas que dependen de nosotros y en los factores que inciden en nuestro rendimiento, venimos construyendo un funcionamiento ascendente, en los últimos cinco o seis partidos el registro viene siendo positivo en cuanto al acumulado de puntos, así que no hay que pensar en esos factores externos que son difíciles de controlar”.

Por otra parte, el argentino adelantó que el resultado del pasado miércoles en Panamá le permitirá seguir conservando la base de titulares para la Liga MX y posteriormente hacer rotaciones para el duelo de vuelta de la Concachampions ante el Tauro panameño.

“Lo positivo del partido entre semana fue justamente que nos permitió dosificar a varios, en ese sentido podemos hacer una rotación, sabiendo de que contamos con dosificación de los que llegaban con más minutos, así que todo fue positivo, sobre todo por ese aspecto”.

Deportes La Fiera intentará extenderle la mala racha a los rojinegros

Finalmente, Larcamón señaló que pese a que “El Avión” Ramírez y Byron Castillo realizaron el viaje a la perla tapatía, la idea es que solo sumen minutos con la categoría Sub-20, al tiempo que “El Canelo” Angulo volverá a ser considerado para salir al banquillo.

Un “patrullero” a la orden

Otro jugador que recién volvió a la actividad fue Elías Hernández, quien reconoció que ahora deberá trabajar horas extras para retomar protagonismo con el cuadro verdiblanco.

“Contento después de mucho tiempo, jugar 90 minutos era importante y la verdad es que me sentí muy bien, así que poco a poco ir recuperándonos, sabemos que viene una seguidilla importante de partidos por esta doble competencia y todos tenemos que estar disponibles, de mi parte es entrenar duro, que se vea la disposición dentro y fuera de la cancha y dar lo mejor cuando nos necesite el cuerpo técnico”, aseveró el mediocampista.