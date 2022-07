Enmascarados se solidarizan en apoyo a Rhadamanthys

León, Guanajuato.- Dejando de lado las rivalidades del ring, el gremio de la lucha libre local se unió en solidaridad de Rhadamanthys, enmascarado leonés que a causa de una lesión está inactivo. Rudos y técnicos realizaron una exhibición de lucha a beneficio de su compañero.

Consagrada su vida en el ring, Rhadamanthys tiene más de dos décadas como luchador y hasta ahora se enfrenta al rival más complicado de su carrera que es una fisura de clavícula y una contusión muscular en el hombro izquierdo, lesiones producidas tras su participación en la exhibición ‘2 de 3 Caídas’ que se llevó a cabo a finales de junio en la Plaza de la Ciudadanía Griselda Álvarez.

El diagnóstico médico refiere en fisura en la clavícula y esguince de tercer grado en los elevadores del trapecio lo que genera dolor en el área de la escápula, hombro y pectoral izquierdo. Para su recuperación requiere estudios médicos, tratamiento de rehabilitación el cual se prevé de 3 a 6 meses siempre y cuando no se le tenga que intervenir quirúrgicamente, sino la recuperación se extendería su a mínimo 11 meses.

“En este bonito deporte que es la lucha libre a eso se expone uno, a las lesiones, pero nunca te esperas, no lo ves posible que te pueda incapacitar y no puedas hacer la actividad que es tu único sustento. Me recomendaron no luchar por lo menos seis meses y es mucho tiempo, pero debo cumplirlo, ahora tomo este reto, está lesión la veo como el peor rival al que me he enfrentado”, comentó Rhadamanthys para El Sol de León.

Sin la oportunidad para generar ingresos extras ni prestaciones como Seguro Social que cubran sus gastos médicos el Rey de Creta se ve cara a cara ante la incertidumbre, aunque en este reto no está solo ya que luchadores locales organizaron una exhibición de lucha libre en la que todos los ingresos por concepto de taquilla y donaciones se destinaron para solventar los gastos de Rhadamanthys.

“Se me hace un nudo en la garganta y se me salen las lágrimas por las muestras de apoyo que he recibido, me han ayudado con la fisioterapia, los compañeros por iniciativa organizaron una función para que la gente viniera, otros donaron playeras y máscaras para rifar entre la gente y con las ganancias apoyarme para mis gastos médicos y mi rehabilitación, todo este apoyo me llena de gratitud con todos”, agregó el enmascarado.

La exhibición se realizó en la Arena Torres y participaron más de 30 luchadores, entre ellos Skud, Máquina Infernal, Volcán, Máscara Guerrera, Cholo Azteca II, Black Boy, Mr. Lex, Kriminal, Celestial, Chuky, Shiva, Mini Bobby Lee, Máquina Guerrera, Cruz de Oro, Kabuky, Guerrero Marvel, Saeta Azul, Thunder Warrior, Bibis Asesino, Dark Dementor, Pantera Xtrema, Black Estigma, entre otros.

APOYO

A los apoyos para el también llamado Rey de Creta, se une Carlos Alvarado hijo que le atiende como quiropráctico. Por otra parte, aficionados o algún patrocinador puede contactar al luchador leonés 477 271 24 20.