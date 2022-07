Enfada a Renato Paiva los procesos del VAR en México

Más allá de lo que fue su primera derrota al frente del León, Renato Paiva no pudo ocultar su descontento con la labor del silbante Guillermo Pacheco, esto luego de la expulsión a Fidel Ambriz e incluso el “domador” tiene la esperanza de que la roja le sea levantada a su jugador, tal y como ocurrió con Carlos Rotondi del Cruz Azul.

“Quiero ver si hacen lo mismo que con el jugador de Cruz Azul, el otro jugador pateó y Fidel igual, es el movimiento mecánico, tenía que caer el pie, ahora quiero ver si el consejo de arbitraje hará lo mismo y sacarle el castigo a Fidel. En 22 años nunca hablé del arbitraje, ahora no lo hago, solo hablo del VAR, los criterios, si empiezo a hablar del arbitraje me acuerdo de un penal que no es contra Pumas, una agresión delante de mí también contra Pumas y otra acción en Puebla donde hay penal en una carga por la espalda a Bellón. El árbitro tiene una tarea muy difícil, pero los señores del VAR no están percibiendo la esencia del juego y es necesaria esa sensibilidad, me queda claro que son muchas expulsiones, la de Barreiro y Osvaldo justas, pero esta de Fidel no”, expuso el portugués.

Cuando el trámite llegó a estar en igualdad de condiciones “fue el mejor momento del equipo en lo que va del torneo, equilibrados, generando, no dejando jugar al Toluca, nuestra presión fue fantástica, pero no hicimos los goles, ya luego 10 contra 11 es otro partido porque del otro lado hay un equipo que es especialista en manejar del balón, de enorme calidad individual y colectiva y aún así tuvimos chances, así que me quedo con lo primero e infeliz por no llevarnos la victoria, pero Toluca hizo el gol y fue justo ganador”.

Con cuatro partidos sin poder sumar de a tres, tres de esos con empate, Paiva ya comienza a sentir la presión que genera una institución con la envergadura de León.

“La presión siempre está cuando entrenas a León, a un equipo de esta dimensión, claro que la presión existe y también está en el futbol de más alto nivel, pero que quede claro que cuando ganas no todo está tan bien y cuando pierdes no todo está tan mal”.

El lusitano volvió a dirigirse hacia cierto sector de la afición y es que “hubo por ahí algunos inteligentes que dijeron que ante Pumas yo había mandado callar a la gente, lo único que dije es que aprovecharan la energía para alentar, dije que no me insulten a los jugadores y que no me pidan cambios, ahora es igual, no entiendo porque tratar mal a los nuestros, yo no soy nadie para mandar callar a la afición, pero tampoco toleraré que insulten a mis jugadores”.