Nacho Ambriz resalta triunfo de los Diablos en campo de La Fiera

El que Toluca haya sacado el resultado en la cancha de León dejó satisfecho a Nacho Ambriz, en especial por la plaza complicada, que él conoce a la perfección, y por hacer válida la superioridad numérica.

“Fue un partido muy disputado, muy táctico, ambos nos presionamos, nos costó zafarnos en los primeros minutos esa buena presión que nos hacían desde la salida, ellos también manejan conceptos muy bien plasmados de su entrenador, nos hacían esa presión desde la salida que nos suele pegar, incomodar, los laterales juegan muy adelante y después el partido se volvió de ida y vuelta, con la expulsión de Fidel (Ambriz) cambia, aun así ellos tuvieron una clara y en la pelota menos peligrosa que tuvimos Álvarez hace el gol”, dijo el estratega de los Diablos Rojos.

Ambriz no hizo dramas por esos lapsos en los que su escuadra llega a perder la intensidad y el volumen de llegada, algo que se notó contra Santos y por lapsos ante La Fiera.

“Me parece que sí estamos perdiendo algo de movilidad, obvio el rival cuenta, pero no hay diferentes alturas para seguir jugando, hay que hablarlo, trabajarlo, pero también hemos encontrado otras alternativas, no estamos tan acostumbrados a tirar el pelotazo y ahora Carlos (González) o Camilo (Sanvezzo) nos están dando esa posibilidad”.

De lo que fue su retorno a tierras esmeraldas, donde levantó un título de liga en el Guard1anes 2020, Nacho comentó que “esta es una plaza que quiero mucho, muy complicada, ya he estado de los dos lados, la gente siempre presiona, alienta y que bueno para nosotros que cortamos una racha de algunos años sin ganar acá”.

Finalmente, después del fracaso que significó el torneo anterior, donde Toluca tuvo que pagar una de las multas porcentuales y por el esfuerzo que ha hecho la directiva en traer gente de jerarquía en la liga, Ambriz se dijo motivado y comprometido para devolverle protagonismo al club mexiquense.

“El torneo pasado fue muy malo en todos los aspectos, ahora había que mejorar y la directiva ha hecho un gran esfuerzo en reforzar al equipo, la idea era meternos entre los primeros cuatro desde el inicio, lo estamos haciendo, pero tampoco me gusta echar las campanas al vuelo, ahora le damos vuelta a esto y viene Juárez”, concluyó.