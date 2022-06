Encabezan Hijo del Santo y Octagón "Lucha Libre Fest 2022"

Figuras del pancracio mexicano de la talla como El Hijo del Santo y Octagón, encabezan el cartel para la quinta edición del ‘Lucha Libre Fest’, evento que regresa para animar a los amantes de la lucha libre tras casi dos años sin realizarse.

La magna fiesta en el encordado está programada para el próximo 5 de junio, el Palenque de la Feria abre sus puertas a estrellas de la lucha libre nacional con los que podrá convivir el aficionado en una firma de autógrafos programada de las 14:30 a las 16:30 horas.

Los encargados de presentar detalles de la función fueron Octagón, Bobby Lee Jr y Carlos Alvarado Jr, esta tripleta luchística adelantó que durante la convivencia se espera la asistencia de estrellas como Máscara Sagrada y Matemático, además habrá una exposición inédita de la colección privada de ‘Bobby Lee’.

Para las 17:00 horas dará inicio la cartelera de peleas abriendo con tres choques entre exponentes locales como Chuky, Radamanthys, Cholo Azteca Segundo, los Gemelos I y II entre otros.

Engalanando la función, en la lucha súper estelar se enfrentan Hijo del Santo, Octagón, e Hijo de Octagón ante Mesías, Hijo de Fishman Jr. y el continuador de la dinastía verde, Bobby Lee Jr. Este choque resalta ya que el ‘enmascarado de plata’ regresa a tierras cuereras después de siete años, al igual que vuelve a formar equipo con el ‘amo de los ocho ángulos’ tras varios años.

“Él es mi ahijado (Bobby Lee Jr.), y ahora resulta me que va a meter mis fregadazos, a ver si no le meto yo unos chingadazos a él. No se crean, mis respetos para él, es un chavo que ha mejorado, me da mucho gusto que esté en la lucha estelar. Lo que queremos es que la gente va a disfrutar lo que nosotros sabemos hacer”, comentó Octagón.

En lucha especial se verán frente a frente Diamante Azul, Bandido, Máximo ante Psicosis, Texano Jr. y Canek Jr. Otros participantes son Súper Nova, Súper Astro y Estrella Divina contra Negro Navarro y los Trauma II.

Por su parte, el leonés Príncipe Arcano, Gravity y Mini Rey Misterio luchan ante Dark Zorro, Mini Psicosis y un luchador sorpresa. Otras que defienden la casa son las locales Eva Bernal y Tarahumara contra Big Mami e India Sioux.