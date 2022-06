Octagón llama a la unidad del gremio luchístico

De visita por la Capital del Cuero y Calzado, Octagón levantó la voz para pedir la unión del gremio luchístico y hacer un frente común en contra de los abusos de promotoras y empresas.

Pese a sus cuatro décadas de trayectoria sobre la lona, el duelo más áspero para el gladiador de origen veracruzano no ha sido sobre el ring sino en los juzgados ya que ha sostenido varios litigios en contra de la empresa Lucha Libre AAA Worldwide.

“Ya les gané todo, la demanda laboral por más de 22 años, el nombre, tengo embargadas las oficinas, no me quieren pagar, pues me voy a cobrar de lo que es, no es nada en contra de los compañeros luchadores, es contra la empresa directamente”, ahondó el luchador sobre los litigios.

Otro pleito legal que sostiene el enmascarado, son los derechos por el nombre, ya que AAA promueve un luchador llamado Octagón Jr. Por su parte, el Hijo del Santo es otro ícono del pancracio que está enemistado con la organización fundada en 1992.

“Ya estamos cansados de que nos quieran meter el pie, una empresa no hizo la lucha libre, la lucha libre somos nosotros, nosotros somos la materia prima y nosotros luchamos donde queramos, con AAA en mi vida vuelvo a trabajar, ni mi hijo ni su servidor. La AAA no puede traer a Hijo del Santo y Octagón pues están peleados con nosotros a muerte y jamás nos verán”, sentenció el gladiador veterano.

Unidad

Para terminar con abusos como contratos condicionados o la adjudicación por parte de AAA de los derechos legales y comerciales sobre los nombres y equipo de los personajes, Octagón llamó a la unidad del gremio.

“Si yo le he hecho la vida de cuadritos a la empresa AAA, imagen si nos unimos todos los luchadores que somos la materia prima, sin nosotros, AAA no podrá tener empresa, marcas, firmas, promotores, no va a tener nada. Es importante que los compañeros levanten la voz, que se quiten la ‘pata que tienen en el pescuezo’”, finalizó el ‘Amo de los Ocho Ángulos’.