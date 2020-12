En taquería viven la pasión por Club León con mucho sabor

León, Guanajuato.- Entre la adversidad surgen ejemplos de superación y esfuerzo, uno de estos casos es el de Addy Emanuel Olmedo Rocha que en tiempos de pandemia inició su negocio en el que rinde homenaje a su más grande pasión, el Club León.

Iniciando la calle Francisco I. Madero, a unos cuantos metros del Arco de La Calzada se asoma un carrito de tacos el cual atiende Addy Olmedo, estudiante de medicina que ante la recesión económica derivada de la pandemia abrió su negocio apoyado por su familia y con el que da empleo a estudiantes.

“Este puesto de tacos lo atiendo con mis hermanos y mi papá, pero también estamos recibiendo estudiantes para que vengan y trabajen, por la pandemia son tiempos difíciles para todos, sobre todo para los estudiantes, entonces queremos ser una fuente de empleo, que se tengan un ingreso que les apoye para la escuela”, señaló Addy Olmedo para El Sol de León.

PASIÓN Y SABOR

Ferviente seguidor de Club León combina su negocio de tacos con su pasión por la fiera, razón por la que siempre despacha con una camiseta y mandil en los que lucen el emblema de La Fiera.

Fotos: Rodrigo Vázquez | El Sol de León

“Nadie me dijo que iniciar mi propio negocio sería fácil, pero León es el equipo que yo amo y por eso me inspiré en mi equipo para darle esa temática de futbol al local, me motivan las hazañas, los resultados, todo el esfuerzo y garra con la que juegan, así yo veo este puesto, trabajando unidos podemos salir adelante y superar la adversidad”, agregó el aficionado de 24 años.

Dentro del local, a la vista de los comensales se exhiben posters y fotos autografiadas por exjugadores de Club León como Bardo Fierros, Eisner Loboa, Ailton Da Silva, Sigifredo Mercado entre otros, los cuadros más queridos son dos en los que lucen las rubricas de la Tota Carbajal y Tita.

“Los autógrafos son una manera de rendir homenaje a quienes formaron parte del equipo en diferentes etapas, muchos dieron su mayor esfuerzo, nos emocionaron con buenos partidos, anotando golazos, jugando finales y haciéndonos campeones, a todos ellos los recordamos con cariño”, agregó el joven taquero.

Aunque esta taquería tiene menos de cuatro meses que inició servicio en la zona Centro se ha vuelto un punto de reunión donde se vive la pasión con mucho sabor y donde los seguidores fieras comparten opiniones, análisis del partido y anécdotas de glorias pasadas donde reviven héroes como Antonio Battaglia, Luis Luna, Miguel ‘Darío’ Miranda, Battocletti, Chepe Chávez, entre muchos otros.

Es así como una orden te tacos, las quesitortas y demás platillos siempre son acompañadas con un “¡Arriba el León!”, porque dentro de la adversidad surgen oportunidades que son aprovechadas para salir adelante, tal cual hacen los jugadores de Club León.