“Kaiser” Valtierra vuelve a terruño para retomar el vuelo sobre el ring

León, Guanajuato.- Jair Valtierra está de vuelta en su terruño, el pugilista leonés apuesta por sus orígenes para retomar fuerza sobre el ring, esto con el fin de abrir nuevas puertas que le permitan reaparecer en funciones boxísticas en los Estados Unidos.

El llamado “Kaiser” retorna a México luego de haber encarado entre 2022 y 2023 una tercia de peleas en la Unión Americana; la primera ante Raymond Muratalla, luego se cruzó ante el dominicano Néstor Bravo por el cetro súper ligero de la WBO – NABO y finalmente en agosto se cruzó ante su compatriota Lindolfo Delgado. En estos compromisos no logró el triunfo y por ello, el leonés vuelve a su terruño para ganar confianza.

“La verdad es que en estas últimas tres peleas en Estados Unidos la suerte no me favoreció, me faltó experiencia y no tuve a mi equipo completo; hablo de mi papá que siempre ha sido parte importante y por diversos temas no pudo acompañarme. Para la pelea con Lindolfo (Delgado) trabajamos combinaciones que teníamos ensayadas, pero ya en el ring siento que me hizo falta su guía, para mis próximas peleas quiero que esté mi papá”, resaltó Valtierra Palomares.

Con la deuda personal de no lucir como esperaba en los encordados estadounidenses, el pugilista de la ciudad zapatera reapareció en un evento celebrado en Guanajuato, el “Kaiser” fue coestelar de la función Boxeo de Gala XI en la que se impuso sobre el tamaulipeco Ernesto Gutiérrez.

“Estoy muy contento de volver a estar aquí en casa, de estar en Guanajuato, me voy a aventar una girita por aquí en Guanajuato, estoy pensando en unas dos o tres peleas más. Me siento muy contento porque muchas personas tenían ganas de verme pelear y se les va a hacer. Ahora van a ver un Jair mejorado, con mayor experiencia, con peleas internacionales”, añadió el peleador de 22 años.

Luego de su victoria en San Francisco del Rincón, Valtierra adelantó parte de sus planes para el próximo año:

“Para 2024 comenzamos tentativamente el 17 de febrero y si no cambian los planes esa pelea sería aquí en León, espero que se concreten bien los planes para que se dé esa pelea aquí”.

Resaltar que Jair Valtierra es una de las mayores promesas en el boxeo mexicano, el leonés debutó en 2018 a los 17 años, luego despuntó con 15 triunfos consecutivos. En su rápido ascenso logró el título latinoamericano de peso ligero del WBC, faja que luego perdió ante Alberto Ruiz en agosto de 2021.

En noviembre de ese mismo año regresó a la senda del triunfo tras llevarse la decisión unánime sobre el argentino Javier Clavero, victoria que lo proyectó para su debut en los Estados Unidos.

