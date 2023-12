Juan "El Marro" Rocha y Jair "Kaiser" Valtierra encabezan Boxeo de Gala XI

León, Guanajuato.- Antes de cerrar el año el pugilismo local se engalana con la función Boxeo de Gala XI, evento cuya cartelera es estelarizada por dos de los mayores referentes leoneses del momento, Juan "El Marro" Rocha que busca el título en peso gallo de la ABO. Además del regreso de Jair "Kaiser" Valtierra a tierras zapateras.

En lo que ha sido una de sus mejores temporadas luego de celebrar seis funciones, Bajío Boxing Promotions da cerrojazo al 2023 con una función a celebrarse este sábado en la Arena IPW en San Francisco del Rincón. La programación se integra por seis combates profesionales.

El duelo estelar promete altas dosis de adrenalina ya que está en disputa el cetro de peso gallo de la ABO, título que aspira conseguir el leonés Juan "El Marro" Rocha (7-1-1) quien se cruza a Daniel Jacinto Ramirez (5-7) de la Ciudad de México, está batalla está pactada a ocho rounds.

"Es una de las peleas más importantes en mi carrera, me siento preparado, he trabajado mucho, me siento fuerte y lo voy a dejar todo arriba (del ring). Oportunidades así son pocas y hay que aprovechar cuando se presentan. Sé que contaré con el apoyo de la gente, me toca pelear en San Pancho, estoy seguro que mucha gente irá a verme y no los voy a defraudar", comentó Juan Rocha para El Sol de León.

Cómo auténtico hijo pródigo, el que regresa a Guanajuato luego de una serie de peleas en Estados Unidos es Jair "El Kaiser" Valtierra (16-3) que se mide ante el tamaulipeco Ernesto Gutiérrez Jalife (7-4-1). Este choque se da en la división de los superligeros a ocho asaltos.

"Estoy emocionado porque regreso a mi tierra, regreso con la gente que me vio crecer como boxeador. Era necesario tomar fuerzas, recargar energías entre mi gente. En Estados Unidos no se me dieron los resultados que yo quería, pero me deja mucho aprendizaje, muchas enseñanzas que ahora debo demostrar sobre el ring", añadió "Kaiser" Valtierra.





CARTELERA

El resto de enfrentamientos en este Boxeo de Gala XI están acartelados el colombiano Manuel "Finito" Rangel ante Sergio Serrano Garduño, llave a ocho capítulos en peso súper pluma.

Otro representante de la ciudad zapatera es Aldo Sánchez (2-2-1) que encara al queretano Eduardo Vera (0-2-1). Por su parte, en la división súper medio presenta a Edson Muñoz Luna (1-0) contra Ángel Rodríguez (0-2).

Los encargados de abrir el telón son el mexiquense Luis Castillo (3-6) y Brandon Contreras (4-4) de Tamaulipas.