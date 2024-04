¡Campeonato en juego!

LEÓN, Gto. El reto está hecho: la rivalidad entre el ídolo leonés, Bobby Lee Jr., y Cinta de Oro, otra figura de la WWE, ha alcanzado su clímax para definir la supremacía de un enmascarado sobre otro y se ha pactado una lucha en tierras zapateras y en esta batalla por el orgullo también se pone en juego el Campeonato Mundial de Peso Completo de la IOCW.

Envuelto por una destacada trayectoria en los Estados Unidos, Cinta de Oro ahora incursiona en el circuito independiente, donde ha fundado su propia organización, Cinta de Oro Promotions, misma que llega a León con una histórica función a desarrollarse en el Salón Esencia, el próximo 14 de abril, y en la que se rendirá homenaje al legado de Carlos Alvarado González, quien encarnó a Bobby Lee, también recordado como ‘La Bestia del 78’.

Fotos: Francisco Meza / El Sol de León

Batalla estelar

La batalla estelar cruza al gladiador de casa, Bobby Lee Jr., quien busca su primer cetro mundial ante Cinta de Oro, personaje con paso por la AAA, The Crash, la FCW y WWE, en esta última brilló y alcanzó fama mundial bajo la tapa de Sin Cara y Sin Cara Negro. La rivalidad entre los dos personajes surgió tras un par de batallas previas que se dieron en El Paso, Texas, y en Chihuahua.

“Reconozco que tengo un gran respeto por quién fue Bobby Lee, pero este señor (Bobby Lee Jr.) quien se dice su heredero se dio el atrevimiento de enfrentarme en mi tierra (El Paso), en un evento donde no estaba programado, ahí llegó y me retó. Yo acepté exponer mi campeonato contra él y prometí que sería en su casa (León) y con su gente, para que lo vieran derrotado y humillado. Llegó muy valiente, pero saldrá derrotado”, fue la advertencia que hizo Cinta de Oro, en una visita a El Sol de León.

Para el flamante regente de la IOCW, este compromiso enmarca su primera visita a León, por ello reconoció que venir a esta ciudad “no será sencillo, en la lucha no hay enemigo pequeño, sin duda el público estará dividido, habrá mucha gente apoyando a Bobby, otros a mí. Este tipo de rivales son muy peligrosos, los que no han sido campeones y ante la primera oportunidad se suben con hambre, entiendo el reto que tengo ante mí, pero vengo a darlo todo para retener mi título.”

Amenaza verde

Apretando los dientes y con los puños en clara muestra de desacuerdo, el continuador de la leyenda “verde y plata” se plantea llevar a la cuenta de los tres segundos a su rival y así conseguir su primer cetro mundial.

“A mí los títulos no me han importado tanto en mi carrera, pero la neta ya me agrandé con esto. Ese cinturón sin duda me atrae mucho y tengo la expectativa de ganarlo. Conseguir un título mundial es un sueño que quiero hacer real y no me importa a quién haya que vencer. Tratándose de una figura de su talla me ha picado la cresta, mi rivalidad con este personaje no sé hasta donde pueda llegar, pero ya veremos de qué cuero salen más correas”, añadió Bobby Lee Jr.

Con relación al homenaje póstumo para don Carlos, añadió: “Eso es otra cosa, estoy agradecido con Cinta de Oro por el interés de traer un evento para homenajear el legado de Bobby Lee, será algo muy emotivo. Ya una vez que subamos al cuadrilátero se acaba el respeto y será una batalla fuerte, el sentimiento que tengo es de coraje, pero todo queda arriba del ring, ahí se da la rivalidad.”

Cartelera de lujo

Junto a la contienda por el título de peso completo, se definen en la Capital del Cuero y Calzado otros dos galardones mundiales de la International Open Challenge Wrestling. Uno de ellos es el cetro Femenil que defenderá Miss Kath ante Magic Girl.

El otro cetro es de parejas, para definirlo habrá dos semifinales, en una llave se cruzan Pantera Jr., e Hijo del Pantera ante Bobby Lee NG y Aliado de Dios, mientras Máquina Infernal y El Conde encaran a los potosinos Strong Panther y Power Kid, luego los vencedores de cada semifinal deben enfrentarse por los máximos honores.

Otro galardón por entregarse será la Copa Bobby Lee, premio al que aspiran Príncipe Cóndor, The Tiger, Cholo Azteca y Gran Makala.

En números…

6 meses de existencia tiene Cinta de Oro Promotions

10 años militó Cinta de Oro en la WWE, esto con el nombre de Sin Cara

30 años de trayectoria tiene Bobby Lee Jr.

25 años de carrera sobre los encorados tiene Cinta de Oro

1era vez que viene Cinta de Oro a León

14 de abril la fecha para la función ‘La Leyenda Continua’

