“El Tano” Ortiz acepta la realidad de unas alicaídas Águilas

Fernando Ortiz no se esconde, tampoco se excusa y mucho menos tira la toalla, acepta la realidad del América, pero también confía en que ya vendrán los mejores resultados de la escuadra azulcrema.

“No voy a poner excusas de ninguna índole, ni del calendario apretado, esto es lo que hay y jamás me excusare, no soy esa clase de tipos, yo estoy tranquilo con el trabajo diario y nada de excusas de los amistosos y de los viajes”, manifestó “El Tano”.

Respecto a lo que fue la derrota de último minuto en casa de La Fiera, el timonel de las Águilas comentó que “son golpes duros que quizás no nos merecemos, pero los chicos están curtidos de estas situaciones, acá el tema es poder hilvanar victorias, pero es lo que hay, no debemos esquivar la realidad, el equipo lo intentó siempre, pudo reponerse a los marcadores adversos que se tuvieron y hubo la posibilidad de sacar la victoria, pasa que no supimos concretarla”.

De si su gestión ya empieza a ser acechada por la presión, el argentino fue tajante al señalar que “todos los que estamos en esta institución sabemos la presión que existe por sacar buenos resultados, por jugar bien y agradar a la afición, siempre se exige un bueno juego y lo importante ahorita es que nosotros internamente seguimos bien, debemos trabajar y confiar en lo que queremos hacer, los resultado vendrán y por ahora hay que asumir la realidad, estamos en una posición que no nos gusta a nadie, pero con la tranquilidad y la conciencia de que se está trabajando para revertir la situación”.

Finalmente, Ortiz respaldó en su totalidad al grupo, aun cuando existieron errores puntuales y en momentos decisivos, como lo fue el penalti en el añadido de Cáceres sobre el atacante verdiblanco Lucas Di Yorio.

“Yo jamás diré algo en contra del equipo, reitero que todos estamos tranquilos, desde la cabeza hasta todo el plantel, los resultados no se nos están dando, es una realidad, pero trabajaremos fuerte para tratar de revertir todo esto, eso es lo único”, aseveró.