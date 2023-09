Admite “Perro” Romero que León está bajo de nivel individual y colectivo

León, Guanajuato.- A La Fiera le urge recuperar su mejor forma, tanto en lo colectivo, al igual que en el plano individual, así lo reconoció Lucas Romero, quien luego de aquella expulsión frente al Atlético de San Luis ha tenido que comer banca.

“Más allá de que el rendimiento es colectivo, también entendemos que lo individual es importante, por eso uno tiene que mirar primero para sí mismo y ver en que está fallando y mejorar, eso luego va a repercutir en lo colectivo”, apuntó el centrocampista argentino.

En este mismo sentido, el apodado “Perro” resaltó que “claro que me dolió haber sido expulsado, después de la Leagues Cup tuve un buen rendimiento contra Mazatlán, eso me llenó de confianza, con San Luis los primeros minutos bien y luego la expulsión en una jugada accidental, recibir dos fechas me dolió, marginado en el día a día fue duro, cuando uno no juega se pierde ritmo, por ahí me fastidié un poco, pero son cosas en las que uno debe hacerse fuerte y estoy trabajando para encontrar mi mejor versión”.

Pero el sudamericano no solo detecta un bajón de nivel en lo personal, también en el rendimiento grupal es más que evidente que los esmeraldas van hacia abajo con una seguidilla de cuatro encuentros de liga en los que no han podido ganar, cinco si se le suma el amistoso que se celebró en Chicago frente a las Chivas Rayadas del Guadalajara.

“Uno habla de lo individual, la merma futbolística y el nivel es evidente, deberíamos volver a sacar la esencia nuestra, un León agresivo en lo futbolístico, tratar de recuperar esa agresividad y a partir de ahí crecer en juego como antes, en eso hay que mejorar”, indicó.

QUE MIDAN CON LA MISMA VARA

Sin ahondar en el tema, ni entrando en polémicas, el pampero lamentó que las resoluciones en la Liga MX no sean parejas, esto respecto al tema del doble uso del número 16 en los Rayados de Monterrey, hecho que sólo quedó en una sanción administrativa y con el último antecedente donde a Puebla le retiraron los tres puntos ganados ante Tijuana, después de haber llevado al banquillo a un auxiliar no registrado.

“Lo importante es que mida todo con la misma vara, eso sería lo primordial, realmente no me quiero meter en polémicas extra futbolísticas, solo el enfoque está puesto en hacer nuestro trabajo y en ganar los partidos dentro de la cancha”, aseveró Romero.

En Números

2 Torneos para Lucas Romero defendiendo la playera de los esmeraldas

312 Minutos los que suma el contención en el actual Apertura 2023

1 Expulsión tiene “El Perro” desde que arribó con la escuadra leonesa