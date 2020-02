“El Jefecito” se dice listo para jugar de titular

Ante la expulsión de Pedro Aquino, se abre una pequeña posibilidad de que José Iván Rodríguez sea utilizado por Nacho Ambriz más pronto de lo esperado, aunque también luce complejo que vea minutos este mismo fin de semana frente a Rayados de Monterrey.

Y es que “El Jefecito” regresó a los entrenamientos apenas la semana anterior, luego de lo que fue una rehabilitación de poco más de dos meses tras una lesión de ligamento en el tobillo, así que de acuerdo a los procesos que le gusta llevar a Ambriz, José Iván iría primero a ver minutos con la categoría Sub-20, para retomar ritmo y volumen futbolístico.

“La confianza que tengo ahorita me hace saber que estoy para jugar de titular, hemos estado trabajando para tener la oportunidad, pero el profe Nacho es quien tiene la última palabra, pero yo estoy dispuesto a seguir luchando y a dar lo mejor en la cancha”, comentó el contención de La Fiera.

En estos momentos, cuando el equipo marcha bien y la mayoría del plantel ha mostrado un nivel importante, se torna complicado el adueñarse de un puesto, todavía más si es en la zona de contención, donde Aquino venía de actuaciones sólidas y donde Iván Ochoa, que acabo jugando ahí el torneo anterior, también es otro de los que levanta la mano.

“Lo más difícil de las lesiones es regresar al ritmo que tenías antes, pero se va trabajando en el día a día, me he esforzado mucho para estar al cien y tengo que regresar a mi nivel que estaba antes, esta lesión me ha ayudado a mejorar muchos aspectos futbolísticos y como persona, creo que vamos bien en el proceso y dispuesto a lo que el profe decida”.

¿Regresa la “Ley Ambriz”?

De mantenerse la “Ley Ambriz”, la cual aplica para los elementos que salgan expulsados, con un duelo extra en la congeladora cortesía del timonel esmeralda, José Iván Rodríguez tendría tiempo para nuevamente ganarle la partida no solo a Ochoa, sino a Aquino.

“Creo que sigue la misma situación del torneo pasado y tenemos que respetar lo que el profe decida, uno siempre va a querer ganarse la titularidad con el esfuerzo del día a día y con la competencia interna, ahora es una situación muy distinta, pero es una oportunidad que no puedo desaprovechar”, aseveró el nacido en Michoacán.

Mientras que en seis torneos Rodríguez sólo registra una expulsión, esta, en el Clausura 2018, Pedro Aquino vio su tercera tarjeta roja, en cuatro torneos que tiene con León.