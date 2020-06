Eder Patiño realiza video charla de motivación para niños

Aún recordado por los aficionados esmeraldas y de otros equipos en los que militó, Eder Patiño se mantiene como un referente a seguir, sobre todo para jóvenes y niños que sueñan con ser jugadores profesionales como llegó a ser el ‘Pato’ Patiño.

Vía Zoom, el exguardameta se conectó con alumnos y padres de familia de una academia futbol local, Patiño Romo abrió la conversación relatando su trayectoria, sus inicios en fuerzas básicas de Atlante hasta llegar al Club León.

“Sinceramente, nunca imaginé ser futbolista profesional, empecé en fuerzas básica de Atlante, desde la sub15 fui subiendo hasta segunda, con Acapulco, Atlante Neza, luego el Profe. (Guadalupe) Cruz me llevó al Atlante de Primera División fui suplente, cuando pensaba que era mi momento, en León piden un portero, en se tiempo, ambos equipos eran propiedad de Grupo Pegaso”, relató el ‘Pato’ Patiño.

Dejar Real Colima, filial de Atlante para llegar a La Fiera no fue una idea de su agrado, pero reconoció que fue el escalón que levantó su carrera.

“Yo no quería ir porque le debían meses de sueldo a Club León, llegué a León con un mar de problemas, pero fueron cinco meses muy padres, de no querer llegar, jugué siete torneos, viví grandes experiencias, gané títulos y perdí finales de para subir, pero son experiencias que se guardan con cariño, hice amistades, uno de ellos, Jorge el ‘Negro’ Almirón me llevó a Correcaminos”, agregó el exjugador.

No se desmotiven

Por otro lado, Eder Patiño recomendó a los infantes y jóvenes conectados el ser dedicados con sus entrenamientos, cuidar la alimentación sobre todo hizo hincapié en que el principal motor está en el sueño de ser alguien en la vida.

“El principal motivador debe ser siempre uno mismo, que te güiste lo que haces, uno mismo se impulsa y se levanta el ánimo, cuando jugaba recuerdo que en los traslados del hotel al estadio escuchaba música, veía videos de atajadas mías, de mi familia, eso me inspiraba a dar mi mayor esfuerzo”, recomendó Patiño.

La videoconferencia tuvo una duración de 50 minutos, a manera de incentivar a los participantes, el ‘Pato’ Patiño señaló que una vez que termine la cuarentena realizará alguna actividad gratuita con escuelas locales.

Actualmente Eder Patiño radica en León y compite en torneos locales, entre ellos El Torneo de Los Soles, certamen en el que defendió la cabaña de Chapulineros Leyendas.