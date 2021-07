Disfruta Anisa Guajardo su llegada a tierras esmeraldas

León, Guanajuato; 14 de Julio del 2021.- Anisa Guajardo ha encontrado en León el sitio perfecto para crecer personalmente y sobre todo a nivel futbolístico.

“Yo jamás oculto nada, iba muy bien en Pumas, siempre lo llevaré en mi corazón porque fue mi primer equipo y no fue fácil irme, al final tuve que tomar la decisión, sentí que no estaba dando lo mejor de mí por ciertas razones, vi potencial en Pachuca, pero a veces pasa que cuando llegas a un equipo nuevo de repente ya no entras en planes, así es el futbol y yo sentí que León podía ser mi hogar, donde me veo a tope como futbolista y como persona, este es el club idóneo para mí”, manifestó la oriunda de Fresno, California.

Guajardo arrancó con el pie derecho su aventura como esmeralda, haciendo goles en la pretemporada y compartiendo objetivos con la “domadora” Scarlett Anaya.

“Ella ha sido la primera entrenadora que primero quería conocerme como persona, para mí eso es muy importante, conocer el carácter y las metas de la gente, ella hizo el esfuerzo y el primer día que llegué acá me explicó todo lo que quiere de mí, en verdad eso lo agradezco mucho, esos son los detalles que me hacen pensar que todo puede ir de maravilla”.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes Apunta Montserrat “La Conejo” Ruiz a una nueva victoria en el UFC

Y si hubo una posición en la cual Las Fieras adolecieron el torneo pasado, esa fue precisamente el ataque, justo la zona por donde suele transitar la méxico-americana.

“Quiero dar lo mejor de mí en los entrenamientos y en los partidos, veo un gran equipo y todas en la misma página, la idea es llegar a la liguilla y de ahí aspirar a la final. En lo personal eso de la presión no la siento, tengo experiencia, eso no me pesa, tampoco creo que toda la presión deba de caer solo sobre una jugadora, todas aquí cargamos con esa presión, queremos crear algo interesante y la afición lo va a ver”.





MÉXICO LA CONMUEVE

Pese a haber nacido y pasado muchos años de su vida en el vecino país del norte, Anisa Guajardo es capaz de llegar hasta las lágrimas cada vez que piensa en México y todo lo que este país le ha brindado en sus diferentes etapas, incluso ya con un paso como seleccionada tricolor en categorías menores.

“Cuando estuve en la selección sentí un gran orgullo, mis mejores momentos fue con la camiseta de México, pero mis expectativas por ahora es enfocarme en León, pienso en el presente, lo único que puedo controlar es mi esfuerzo, mi actitud, lo que traigo en la cancha y ya lo demás se lo dejo a alguien más grande que yo”, aseveró la delantera de 30 años.

En Números…

3 Goles los que marcó Anisa Guajardo en su estancia con Pumas

233 Minutos registró la méxico-americana el torneo pasado con Pachuca

30 Años para la delantera nacida en Fresno, California