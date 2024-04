Directiva del León aclara todos los procesos seguidos en el tema Ana Campa

León, Gto.- Rodrigo Fernández, director deportivo del Club León, explicó cada uno de los procesos que se han seguido desde el primer día en que la jugadora Ana Campa sufrió un golpe en el rostro durante una práctica y que le generó la perdida parcial de la visión del ojo derecho, terminando así abruptamente con su carrera deportiva.

El directivo de la institución panza verde igualmente aclaró que la futbolista fue atendida en una institución médica privada ubicada al norte de la ciudad y que, posteriormente, sus visitas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se han dado para realizar los trámites de su incapacidad definitiva, una vez que se le confirmó el diagnóstico y el cual le impedirá seguir practicando al futbol de manera profesional.

“En septiembre en un entrenamiento ella tuvo un accidente, un golpe con el balón entre la nariz y el ojo, obviamente desde ese primer día fue atendida por la doctora Pamela (Rodríguez), se le dio medicamento, inyección y al otro día tuvo una cita en un consultorio con un especialista y en hospital privado (Ángeles). A partir de eso se vinieron más estudios y citas con el especialista, luego en noviembre en su último estudio se nos informó que no había progresado y que iba a necesitar de tres a seis meses para hacer otro estudio y ver si efectivamente se podía recuperar, ese ha sido el proceso y desafortunadamente los resultados no han sido positivos y pues Ana no va a poder seguir haciendo su carrera deportiva”, explicó Fernández.

En una situación de esta índole, Rodrigo Fernández indicó que la única instancia en el país que puede otorgar la incapacidad parcial o definitiva es el IMSS, sea jugadora o jugador.

“La incapacidad solo la determina el Instituto Mexicano del Seguro Social, nosotros como institución se pagan cuotas para que todos los que trabajamos en este club tengamos Seguro Social, además de los gastos médicos. Lo que sigue y que ya se ha ido avanzando es con el Seguro Social para que se determine la incapacidad si es parcial o total de la jugadora. Lo que se dijo de haber ido primero al Seguro Social pues no, porque acá el primer paso es ir con un especialista en un consultorio u hospital privado y después ha sido todo un proceso que inicio con el especialista en hospital privado y el único que puede determinar una incapacidad es el Seguro Social que, además como mexicanos, merece todo nuestro respeto”.

El diagnóstico

Producto de una contusión ocular, Ana Campa sufrió una hemorragia retiniana en ambos ojos, evolucionando de manera favorable en el izquierdo, no así en el derecho, esto fue informado por el doctor Valentín Villa, jefe de los servicios médicos del Club León.

“El diagnóstico inicial de la contusión ocular era una hemorragia retiniana tanto en ojo izquierdo como en derecho, al igual que la presencia de un escotoma, en este tipo de casos se espera a la reabsorción de la hemorragia y a la semana se hizo la revaloración, se dio bien en el ojo izquierdo, pero en el derecho no se comportó de buena manera, y desde ahí se nos dio el pronóstico de hacer la valoración de manera continua y progresiva entre los tres y seis meses. Es en el mes de noviembre donde se le confirma que el ojo derecho tiene ya un pronóstico malo para el tema del escotoma o la pérdida parcial de la visión”, precisó.