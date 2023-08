Destiny Constelaciones vive su primer Festival de Voleibol

Fundado apenas hace algunos meses, el Club Destiny Constelaciones encara su primer Festival Infantil y Juvenil de Voleibol con un solo equipo femenil, mismo que abre camino a un proyecto en el que se busca fortalecer el desarrollo de esta disciplina en León.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

El coach Luis Alberto Contreras encabeza esta nueva academia, la experiencia del entrenador originario de Lagos de Moreno le ha otorgado el reconocimiento de colegas, entrenadores y padres de familia que en cuanto supieron de la nueva escuela integraron a sus hijas para ser las primeras “estrellas” que dan brillo a Destiny Constelaciones.

“Tomamos este proyecto de academia ante el interés de los padres de familia que me pedían para entrenar a sus hijas, me pareció un reconocimiento de gran valor y por eso decidimos iniciar esta nueva aventura. Ya tenemos varias jugadoras entre los 12 a 15 años, el equipo es prácticamente nuevo, algunas ya habían entrenado conmigo, pero la mayoría no, eso es lo importante, detectar nuevas niñas e irlas formando”, comentó el coach Alberto Contreras.

Uno de los alicientes que tuvo este nuevo equipo fue el apoyo del Club Punto Verde donde Destiny Constelaciones pudo aperturarse y llevar a cabo sus primeros entrenamientos. Después del Festival, el siguiente paso está en encontrar una nueva sede para abrir más espacios a más integrantes.

Te puede interesar leer: “Kaiser” Valtierra quiere noquear en la “pelea de su vida”

“La idea es hacer crecer a este equipo, sumar más niñas porque talento lo hay, pero faltan espacios donde puedan prepararse. Nuestro mayor interés es el desarrollo del voleibol femenil y con el tiempo ser semillero de talento para alimentar a los selectivos, colegios, clubes, que las niñas que inicien con su talento se abran las puertas a nuevos retos”, añadió el entrenador Contreras.

Para su primera participación en un festival de voleibol, el nuevo club leonés compite en la categoría Juvenil Menor Femenil, de esta experiencia lo mejor: “Siempre será importante la convivencia, el acercamiento con otros clubes, el compartir experiencias en cancha enriquece mucho a las jugadoras, las acerca aún más a este deporte y las une como equipo”.

En cuanto a su participación en certamen, Destiny Constelaciones brilla con luz propia y se consolida ya que ganó sus tres partidos de Segunda Ronda, los rivales sobre los que se impuso fueron Jaguares Salamanca, Academia VB de San Luis Potosí y Panteras de Sonora a todos los venció por 2-0.