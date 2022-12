Desea Nicolás Larcamón ver a un León con alto nivel de eficiencia

León, Guanajuato.- Nicolás Larcamón se dijo complacido por lo que ha visto del conjunto esmeralda en la pretemporada, sin embargo, el argentino no echa las campanas al vuelo y reconoció que ya en competencia oficial todo puede ser muy diferente.

Foto: Francisco Carmona | El Sol de León

“Lo tomamos con mesura, somos un equipo en construcción, sabemos que cuando inicie el torneo las cosas serán distintas, todo se vuelve más apretado, así que hay que saber sostener ese temple para formar un semestre importante y en el que estamos obligados a alcanzar un importante nivel de eficiencia”, manifestó el “domador”.

Y pese a que el tiempo de trabajo con el grupo ha sido poco, aseveró que “todo el cuerpo técnico está muy agradecido con los jugadores por su disposición, en escasos días hemos encontrado una forma de juego y el deseo es seguir mejorando, acá hay un margen de mejora importante y seguiremos adelante, hay que construir y la premisa en esta campaña será no quedarnos conformes con nada, todo el tiempo podremos corregir algo”.

Foto: Francisco Carmona | El Sol de León

En este mismo sentido, Larcamón sostuvo que durante los compromisos de preparación “el plantel ha cumplido con las cuatro fases del juego, el manejo, el funcionamiento, la fase con la pelota es donde podemos seguir avanzando, creo mucho en esa fase ofensiva, que el ataque tenga variantes, que sea versátil, profundo, me gustó también la respuesta en ambas transiciones y en ese sentido solo es validar el trabajo que se venía haciendo con Renato (Paiva) y lo de la defensa es muy bueno, hemos recibido pocos goles”.





UNA MURALLA VERDIBLANCA

Si algo le ocupó a Nicolás Larcamón en su arribo a tierras esmeraldas fue el accionar defensivo, tomando en cuenta que La Fiera toleró más de 50 anotaciones en el año.

“No hago mucho caso a las estadísticas, pero si a lo que veo en los juegos y por eso atacamos ese tema desde el principio, si no sabes defender no puedes jugar bien, no hay manera, entonces a partir de eso nos dimos cuenta que el equipo venía adoleciendo en esa parte y por eso es que decidimos trabajar y atacar ese aspecto”, apuntó.

Por eso, ante cualquier vicisitud, complejidad o características del partido, es que el timonel panza verde ha optado por practicar de manera afanosa la línea de cinco zagueros, pero con esto tampoco es que se rehúse a formar con cuatro hombres atrás.

“Hemos jugado línea de cinco, cuatro, no nos cerramos a un solo sistema porque creo que de acuerdo a lo que se vaya presentando en ambos campeonatos tenemos que ir resolviendo con diferentes sistemas. Acá lo importante es que hemos encontrado una competencia positiva porque uno de los principales objetivos era armar un plantel balanceado y que nadie se sienta dueño de la posición”, concluyó.