Dedica Paiva triunfo a los aficionados esmeraldas

León, Guanajuato.- Renato Paiva aplaudió la actuación de Club León ante Atlas, el triunfo tiene dedicatoria especial para los aficionados que lejos de abandonar, demostraron su respaldo al cuadro verdiblanco.

Deportes León se reencuentra con el triunfo tras golear al bicampeón Atlas

Para el estratega lusitano, regresar a la senda del triunfo ante un Estadio León repleto resultó un aliciente para él y su equipo. Paiva enalteció el cobijo que tuvieron los aficionados verdiblancos por lo que la victoria se la dedica a sus seguidores.

“Era un día para no venir, las personas estaban cansadas, más que por no ganar, por no jugar bien, las derrotas me dolieron por ellos. Ahora estoy muy feliz por ellos porque la gente en el estadio estuvieron los 90 minutos, creyeron y alentaron, es el jugador 12, todo lo haremos por ellos”, resaltó Paiva.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Sobre el desempeño de su equipo ante Atlas, subrayó que el principal impulso fue el factor mental, no dejarse perder por los malos resultados fue vital.

“En todo momento de dificultad siempre hay momentos de reflexión para que todos percibamos qué está pasando, con tranquilidad y equilibrio. El equipo se vio más unido, se reveló en actitud dentro de la cancha, el futbol empieza en la cabeza, en especial cuando no tienes el balón”, ahondó el domador de La Fiera.

Gracias al triunfo, León retoma las opciones para meterse a zona de clasificación: “Fue siempre el objetivo llegar a los 12 o los 8 primeros, trabajamos para eso, esta victoria más que los tres puntos te ayudan en lo anímico pero eso no garantiza que lleguemos a nuestro próximo partido y ganemos, el campeonato es muy equilibrado, es importante para nuestros niveles de confianza”, finalizó Paiva.

Con relación a los lesionados, el técnico portugués descartó que el regreso de Tesillo se de en el corto plazo, el colombiano sigue en la última fase rehabilitación. Por otra parte, Campbell se mantiene en evaluación médica ya que durante la semana tuvo una molestia muscular en la espalda, afección que no resultó de gravedad por lo que el tico pudo jugar contra Atlas.